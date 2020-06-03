Listen to «Карантин в стране намечено отменить с 17 июня» on Spreaker.

Об этом заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис. Однако объявленная на государственном уровне экстремальная ситуация остается в силе.

Окончательное решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране и будет принято на заседании правительства на следующей неделе — 10 июня.

Действующая экстремальная ситуация юридически позволит применять необходимые ограничения в хозяйственной сфере.