Карантин в стране намечено отменить с 17 июня
Июнь 3, 2020 17:09
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Об этом заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис. Однако объявленная на государственном уровне экстремальная ситуация остается в силе.
Окончательное решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране и будет принято на заседании правительства на следующей неделе — 10 июня.
Действующая экстремальная ситуация юридически позволит применять необходимые ограничения в хозяйственной сфере.