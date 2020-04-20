Listen to «Карантин в зоопарке. Скучают ли животные по нам так же сильно, как мы по ним?» on Spreaker.



Карантин продолжается. Все мы скучаем по общению с друзьями и близкими. По походам по парикмахерам и магазинам. По возможности выбираться в парки развлечений или, например, в зоопарки. А вот интересно, нуждаются ли обитатели зоопарков в нас настолько же, насколько мы нуждаемся в них? Об этом мы решили поинтересоваться у сотрудников Каунасского зоологического сада. По словам зоолога, специалиста по хищникам, Елены Трасаускене, в это время года в зоопарке и в прежние времена бывало немного посетителей, поэтому животные ещё не успели заметить отсутствия людей. А вообще, даже в тёплые дни по-настоящему скучают по людям только самые общительные обитатели зоопарка — обезьяны и попугаи. При этом у работников зоопарка работы в период карантина меньше не стало.

— Мы сами намного больше, как и своим детям, сейчас уделяем больше внимания животным. Потому что нам такое время свободное, что мы можем свободно с ними общаться целый день. Знаете, вот животные — им же скучно сидеть в этой клетке целыми днями, и надо так нам сделать, чтобы они не скучали. Улучшаем вольеры, скрываем еду — изменяем положение этой еды, например. Приносим запахи других животных, делаем всякие игрушки. Что только мы не делаем ради того, чтобы их день был более разнообразен!

— А вы в маске заходите к животным?

— В масках, и, скорее всего, этот карантин больше повлиял на нас, на работников, потому что нам надо соблюдать все меры предосторожности. Мы очень боимся, конечно, чтобы мы не заболели, потому что всегда думаем о животных. Кто же потом их будет присматривать, потому что за дикими животными присмотр специфический.

— Опасен ли для животных этот вирус?

— Есть такие животные, о которых нас предупредили, что особенно приматы, которые боятся больше всего, могут заразиться вирусом. Так с приматами мы, конечно, соблюдаем все меры предосторожности, чтобы они не заразились. С обезьянами работаем в масках.

— А как обезьяны на это реагируют? Они узнают тех людей, которые с ними постоянно работают?

— Ну, иногда смотришь на животных, и смотришь, как они смотрят на тебя — конечно, с удивлением. Они не понимают, что происходит. Хотя животные, если так смотреть за время моей работы, — единственного человека, которого узнают и в маске, и без маски, и с большого расстояния — это ветеринарных врачей наших.

— А какие-то волонтеры у вас бывают? Нуждаетесь ли вы в какой-то помощи?

— Волонтёры круглый год бывали до этого времени. Но в данный момент, конечно, никто к нам не приходит — строгая система, и со стороны никто к нам не зайдёт. А в дальнейшем мы, конечно, будем ожидать, чтобы они пришли к нам и помогали, как и раньше. Сейчас у людей поменьше стало финансирование, всё сложнее. Мы, конечно же, ждём помощи. Хотя бы для элементарного ремонта какого-то — не здание построить, а материалами, чтобы клетку, забор помочь поремонтировать. Мы всегда это ожидаем.

Спасибо большое за интервью, успехов вам!