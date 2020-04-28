Карантин, возможно, завершится 11 мая

Премьер-министр Саулюс Сквернялис не отметает вероятность того, что карантин может быть завершен 11 мая. По словам премьера, это трудно прогнозировать, но даже если он будет завершен — ограничения будут, и их надо будет придерживаться. Также он отметил, что правительство на этой неделе не будет решать вопрос продления или завершения карантина.

В свою очередь, министр здравоохранения Аурелиюс Верига считает, что вероятность того, что карантин будет отменен 11 мая, является минимальной. “Думаю, что он будет продлен», — сказал министр.

Министр подчеркнул, что определенные карантинные требования необходимо будет соблюдать еще какое-то время. „Мы должны понимать, что карантин — это более широкое понятие, чем работа магазинов или посещение каких-нибудь публичных мест — это и определенные условия как изоляции, так и самоизоляции, проверок и передвижений», — заявил министр. „Даже не знаю, что должно случиться, чтобы уже 11 мая все условия карантина были отменены», — добавил он.

Также министр подчеркнул, что условия карантина будут продолжать постепенно смягчаться, если показатели заболеваемости и далее будут снижаться. «Плановые процедуры в медицинских учреждениях могут быть возобновлены на следующей неделе, однако окончательное решение должно принять правительство», — заявил Аурелиюс Верига.

“Что касается сроков, то мне сложно пока говорить. Пока было предложение — 4 мая. Однако может быть, что будет выбрана и более ранняя дата», — заявил министр.

Аурелиюс Верига сообщил, что обсуждается возможность возобновления большей части плановых услуг. Однако при оказании услуг в больницах в первую очередь нужно учитывать необходимость сохранять резерв для больных коронавирусом пациентов.

«Тогда остальные койки можно планировать для размещения плановых пациентов. Будут еще различные требования — поддержание инфекционного контроля, определенное согласование с Национальным центром общественного здоровья мер по осуществлению инфекционного контроля», — заявил министр. “Что касается консультаций специалистов, то медучреждения должны будут планировать, сколько их выполнять, чтобы выдержать определенные интервалы между пациентами, чтобы можно было проветривать помещения, дезинфицировать их, а также организовать регистрацию таким образом, чтобы пациенты не толпились», — добавил он.

Министр заявил, что возобновление плановых стоматологических услуг на этом этапе не обсуждается.

Зато на этой неделе правительство Литвы будет обсуждать вопрос возобновления авиасообщения с Литвой. По словам премьер-министра Саулюса Сквернялиса, первые авиарейсы возможны уже 10-15 мая.

По словам главы правительства, направлений будет немного, и это не будут полеты в те страны, в которых либо нет режима карантина, либо есть очаги массового распространения болезни.

На вопрос о том, когда может быть упразднен контроль на границе с Польшей, Сквернялис ответил, что в конце этой или в начале следующей недели он планирует поговорить с коллегой Матеушем Моравецким. «Тогда мы об этом поговорим. Насколько я знаю — что касается границы, то они планируют сохранять контроль до июня», — сказал Сквернялис.

По словам министра транспорта и коммуникаций Литвы Ярослава Наркевича, авиасообщение может быть налажено поначалу с Латвией, Германией и Польшей. По его словам, компания Lufthansa предложила возобновить полеты.