Карантинная статистика

Жители Литвы по-разному оценивают работу из дома. Большая часть — две трети — работников молодого и среднего возраста хотят поскорее вернуться на рабочие места. А вот работникам более зрелого возраста понравилось работать удаленно.

Молодые соскучились по атмосфере офиса и общению, либо жалуются, что дома им мешают сосредоточиться дети и другие члены семьи.

У старших все наоборот — дома никто не мешает. Во всех возрастных группах по офису чаще скучают мужчины и работники частного сектора.

Во время пандемии из дома работали примерно 4 из 10 респондентов, примерно 30% не имели такой возможности, а пятая часть опрошенных из-за карантина потеряли работу или объявили простои. При этом каждый десятый участник опроса, даже имея возможность работать дистанционно, во время карантина ходил в офис.

(По заказу владельцев бизнес-центров опрос провела компания Baltijos tyrimai).