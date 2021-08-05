Карта глэмпингов: домики на деревьях, на воде и под куполом

Агентство Keliauk Lietuvoje подготовило очередную необычную карту нашей страны. На этот раз – карту глэмпингов Литвы. Чтобы было более понятно – это карта так называемых лесных отелей. На этой карте – домики на деревьях, на воде, под стеклянным куполом и в таких местах, где единственные соседи – лишь бобры да олени.

Понятие «глэмпинг», как рассказывает Википедия, получилось от слияния слов «гламурный» и «кемпинг». То есть, это вид отдыха, который объединяет в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе. По данным туристических компаний нашей страны, в последнее время жажда уединения и спокойного отдыха снова побудила людей повернуться лицом к природе. Многие ищут для отдыха места, где можно отдохнуть от темпа городской жизни и насладиться тишиной. И вот именно для того, чтобы легче было найти такие «лесные отели», агентство Keliauk Lietuvoje и создало свою новую необычную карту. В ней – более 30 удивительных мест отдыха. Это домики на деревьях, на воде, под открытым небом или в густом лесу. Во многих из них можно отдыхать и в теплое, и в холодное время года. Полную карту вы найдете здесь, а несколько идей для побега на природу – чуть ниже.

В КРОНАХ ДЕРЕВЬЕВ

«Коттедж на дереве» (Аникщяйский район)

В Аникщяйском региональном парке прямо среди сосен прячутся домики на деревьях. Уютные, окруженные многовековыми деревьями, они оснащены всеми удобствами. А некоторые даже имеют широкие террасы, чтобы встретить восход или полюбоваться закатом. В настоящее время у реки Швянтойи есть два типа таких домиков. Одни – для семей с детьми, другие – для больших компаний (до 8 человек). Кроме удовольствия проживания в окружении ароматных сосен, здесь можно побаловать себя и прелестями литовской сауны.

«Тауру парк» для любителей экстремальных ощущений (Таураге)

Если вы – любитель экстремальных ощущений, и проживание в обычных отелях – не для вас, то стоит посетить «Тауру парк» и испытать ночевку в домике на дереве на высоте 8 метров. Правда, домик предназначен для двоих. Романтиков, которые не боятся высоты и лесных жителей, хозяйничающих на деревьях.

ПОД СТЕКЛЯННЫМ КУПОЛОМ

Alove.glamping (Алитусский район)

Расположенный в Алитусском районе, современно оборудованный и идеально сочетающийся с дикой природой, Alove.glamping предлагает размещение под куполом в любое время года. Здесь можно самостоятельно приготовить себе ужин на оборудованной кухне, а позже – считать звезды на уютной террасе с видом на озеро Алове. Правда, изучать тайны неба за дополнительную плату посетители могут прямо из кубиласа (это такая деревянная ванна, которая обычно устанавливается на открытом воздухе) с горячей водой.

Витражная палатка Glamping Club, Бучелишки (Молетский район)

«Лесная теплица» – так по-другому называют новую витражную, прозрачную стеклянную палатку для двоих в Молетском районе. Она находится в самом сердце Лабанорского леса – в литовских джунглях. В палатке-теплице есть небольшая кухня, прихожая, туалет. Есть возможность заказать и кубилас.

НЕМНОГО ЭКЗОТИКИ

Индейский отель (Кяльмесский район)

Отдых в индейском ритме – так можно было бы назвать кемпинг «Дикий Запад». Он расположен в живописной долине реки Дубиса, между Расейняй и Кяльме. Здесь приглашают провести отпуск в соответствии с традициями старейших жителей Северной Америки. К услугам гостей – не только проживание в вигвамах-типи, но и «лечебная типи» индейцев – сауна.

Богемные палатки Bohostay (Вильнюсский район)

Традиционную палатку на ночевку в богемном стиле можно заменить в Вильнюсском районе, рядом с дубовой рощей Дукштай и региональным парком Нериса. Рядом с аутентичным шатром оборудованы сауна и кубилас. А прямо по-соседству есть и пруд с рыбой.

БЛИЖЕ К ВОДЕ

«Лесной рай» (Риетавское самоуправление)

Место отдыха «Лесной рай», расположенный на пруду, – для тех, кто хочет оторваться от цивилизации. Здесь нет ни электричества, ни интернета, ни каких-то других «благ», которые могут помешать отдыху. Здесь, рядом с домиком над водой, оборудована уютная терраса, рядом с ней – место для костра. В домике могут разместиться три человека. Кстати, чуть дальше, в лесу, есть и второе место отдыха лагеря «Лесной рай» – «Свет». Здесь оборудован двухэтажный домик с кубиласом на крыше. В коттедже есть возможность зарядить телефон или ноутбук. Поэтому сюда можно приезжать и на деловой отдых. А в спальне можно найти и книги для самообразования.

Газебо у моря Karkelbeck No.409 (Клайпедский район)

Под шум моря – проживание в газебо, беседках в азиатском стиле. В таких домиках ходят босиком, сидят на подушках, а для того, чтобы сладко поспать – укладываются на постели из шерсти литовского производства. Электричества внутри нет, но все необходимые удобства есть в соседнем домике, административном. По желанию путешественников прямо в беседки можно заказать завтрак: горячие булочки, полезные каши, запеканку, кофе или чай.

СРЕДИ ШЕЛЕСТА ЛЕСОВ И БЕСКОНЕЧНЫХ ЛУГОВ

Домик InWoods (Молетский район)

Место отдыха InWoods, расположенное в Молетском районе, приглашает не только несладиться спокойствием и отдохнуть, но и окунуться в настоящую лесную терапию в Лабанорском лесу. Гости найдут здесь все необходимое для комфортного отдыха – душ, туалет, средства гигиены, индукционную плиту для вкусного завтрака, посуду, инструменты. Рядом с домиком есть терраса, на которой можно пользоваться грилем. Отдых в домике доступен и в холодное время года.

«Этно-хижина» (самоуправление Электренай)

Вариант для тех, кто обожает минимализм и поддерживают идею Small Living – образа жизни с как можно меньшим воздействием на природу. Отель «Этно-хижина» расположен в лесу. В нем есть все необходимые удобства, в том числе небольшая кухня, а в зимний период – печка. Это место подходит не только для отдыха в теплое время года, но и идеально для празднования Нового года.

Информация подготовлена ​​по материалам Национального агентства по развитию туризма Keliauk Lietuvoje, туристических информационных центров и Государственной службы защиты прав потребителей.

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