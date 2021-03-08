Карта коронавируса: список пополнили Мальта и Сербия

С сегодняшнего дня Мальта и Сербия пополнили список стран и регионов, затронутых коронавирусом. И все те, кто оттуда возвращается, должны будут придерживаться более строгих правил изоляции.

В то же время, в списке больше нет Латвии, США, Албании, Андорры и Сент-Люсии. Правда, изоляция все равно будет обязательной, но не такой строгой.

Напоминаем также, что с 10 марта все приезжающие и возвращающиеся в Литву должны быть протестированы на коронавирус не позднее чем за 72 часа до пересечения границы.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.