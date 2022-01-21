Карта Литвы: самые жаркие места в самое холодное время года

Кто-то в холодное время года уезжает погреться в жаркие края, а у кого-то с поездками отношения не складываются. Узнать, какие эмоции испытывают путешествующие соотечественники, совсем легко. Для этого достаточно самим отправиться в тур по жарким местам… Литвы.
Национальное агентство развития туризма Keliauk Lietuvoje в сотрудничестве с туристическими центрами страны подготовили новую замечательную карту Литвы – «Карту погоды». На ней указаны самые жаркие места нашей страны. И это не только бани или аквапарки. На карте можно найти и терапию горячим песком, и ужин под пальмами в окружении попугаев. Предложений немало – 30 разных мест, где можно совершить мгновенное путешествие в лето.
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Там, где пахнет сладостями (30-80°C)
Сладко – значит горячо? Наверное, это так. И подтверждением служит пахнущий шоколадом музей Rūta в Шяуляй. Он предлагает холодным зимним днем зайти в музейное кафе и попробовать горячий шоколад, температура которого достигает аж 80°C!
А слышали ли вы о занятих, на которые лучше приходить лишь наполовину одетыми? Так шутят специалисты по выпечке сладких шакотисов. Дело в том, что при обучении выпеканию традиционного колючего пирога в музейном комплексе Образовательного центра старых ремесел Ужугирского края температура подскакивает до +30°С!
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Терапия горячим песком (40°C)
Kristalų namai в Алитусе приглашают согреться и переместиться к морю с прекрасным песчаным пляжем на сеансы псаммотерапии. Так называется терапия – или лечение – горячим песком. Считается, что эта процедура не только излечивает заболевания суставов, уменьшает мышечные боли, но и снимает напряжение, улучшает деятельность нервной системы, помогает расслабиться. Температура в горячих песочных ваннах может подниматься до +40°С.
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Горячие Тибетские «купальни» (37°C)
Ощутить тепло около 37 градусов можно во время терапии звуками гонга в природном спа-центре Odorata в Аникщяй. Оказывается, «купание» в звуках Тибетских чаш не только согревает тело изнутри, но и снимает стресс, расслабляет. А по мере того, как вибрация «поющих чаш» распространяется по всему телу, происходит очень нежный массаж всех клеток организма.
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Мастерские горячего стекла (30°C)
Студия художественного стекла в Паневежисе Glasremis приглашает испытать «Стеклянный ад». Именно так называют помещения для обработки стекла сами сотрудники Glasremio. А попасть в них можно, заказав экскурсию с обучением горячему стеклу. Во время него вы познакомитесь со стеклодувами и сами изготовите изделие из стекла.
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Ужин среди пальм (22-27°C)
В Литве, оказывается, можно найти даже Мексику. Ресторан Raudondvario oranžerija в Каунасском районе предлагает пообедать при 22 градусах тепла в окружении редких растений и животных. Оказывается, граф Тышкевич привозил в свою оранжерею из путешествий уникальные растения и экзотических животных. Например, аллигаторов, обезьян. Теперь здесь приветствуют гостей яркие попугаи. А между столиками ресторана разрослись пальмы, другая тропическая растительность. А еще одно экзотическое место находится в Вильнюсе. Это семейный ресторан Panama Food Garden, который не просто предлагает продегустировать изысканные блюда, но и сделать это в уютной оранжерее-теплице. Здесь температура достигает 27 градусов тепла.
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Среди черепах, лемуров и акул (21-25°C)
В поисках тепла – туда, где обитают экзотические существа! Например, в зоологический сад Zoopark в Вильнюсе, где живет множество животных – от карликовых мартышек, лемуров, сурикатов, черепах до хамелеонов и африканских ежей. Путешественники, ищущие, где провести время всей семьей, в зоопарке могут познакомиться почти со 100 видами животных из теплых стран. Здесь расскажут много интересных фактов и даже дадут покормить нектаром радужного попугая лорикета.
А еще одним местом, полным тепла и экзотики, является Морской музей Виды Жилинскене в Зарасайском районе. Среди экспонатов музея – коллекции кораллов, раковин, окаменелостей и даже сушеная акула.
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В процессе изготовления кваса (23°C)
Исторически в старейшей в Литве пивоварне Gubernija варят и квас. А теперь пивоваренный завод «Губерния» принимает посетителей и организует программы, рассказывающие о том, как появляется хлебный квас. Сейчас это самая горячая туристическая новость в Шяуляе. В производственных помещениях температура обычно поднимается до 23 градусов.
Прислать «Карту погоды» Литвы, на которой есть и другие жаркие места, можно по ссылке.