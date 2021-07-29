Карта мороженого: вкусы, от которых можно растаять

Мед, вино и горный снег. Говорят, именно такими были ингредиенты первого мороженого. У «сладкого льда» были поклонники в Древнем Риме и в Древней Греции. Прославившийся своей жестокостью император Нерон частенько приказывал приготовить ему «снежное лакомство».

Уважал ледяной десерт и великий врачеватель Гиппократ, считая его чрезвычайно полезным для здоровья.

Родиной мороженого называют Древний Восток. Именно там впервые появился «сладкий лед». В домах зажиточных китайцев хорошим тоном считалось подавать гостям такое лакомство. При этом история европейского мороженого, по данным Ассоциации мороженого Euroglaces, начинается лишь в конце XVII века. Именно тогда для его изготовления начали использовать молочные продукты.

А по данным исследователя кулинарного наследия Литвы професора Римвидаса Лаужикаса, в наших краях мороженое стало популярным в XVIII веке. И одной из самых известных любительниц этой сладости была герцогиня Александра Огинскене, жена Миколаса Казимераса Огинскиса.

Но вообще мороженое у нас было известно еще в конце 1700-х годов – рецепты его приготовления находят в кулинарных книгах тех времен. А первые варианты мороженого, которыми лакомились литовцы, готовились с вишней и смородиной, клубникой и облепихой. А еще – с фиалкой и миндалем, фисташками, карамелью и гвоздикой. Сегодня мы съедаем в среднем по 7 л мороженого в год, то есть около полутора порций в неделю. И все равно не являемся самыми большими сладкоежками в мире. Но зато теперь мы можем удивить всех разнообразием нашего мороженого.

Прошлым летом агентство Keliauk Lietuvoje подготовило уникальную карту нашей страны. Карту мороженого. На нее нанесены мороженицы, кафе и рестораны, которые угощают лакомством таких вкусов, о которых трудно даже предположить. Оказалось, что литовские шеф-повара своими ледяными кулинарными шедеврами удивили не только Литву, но и другие страны. В этом году они продолжают свои удивительные эксперименты и делают новые открытия. Мороженое со вкусом черного хлеба, соленых семечек, лепестков пиона, тмина, хвои, пивного солода и даже копченой скумбрии! Остается, путешествуя по Литве, не забыть заглянуть в карту мороженого – и расширить свое представление и о нашей стране, и об этом любимом лакомстве.

Карту и всю подробную информацию можно найти по ссылке.