«Карточка клайпедчанина», робот-поэт в Каунасе и другие новости

В Клайпеде определились с тем, как будет выглядеть карточка горожанина. А в Каунасе подготовили уникальную инсталляцию, в которой робот создает свои произведения, изучая лица посетителей. Об этих и других новостях читайте ниже.
В субботу, 22 января, в Каунасе состоится грандиозное мероприятие по случаю вступления Каунаса в права Культурной столицы Европы – 2022. В 19:30 возле Каунасской арены Žalgiris пройдет шоу музыки, движения и света Sukilimas («Восстание»).
Из-за снегопада, метелей и гололедицы условия движения на дорогах страны остаются сложными, несмотря на непрерывную работу дорожных служб.
Жители Клайпеды выбрали дизайн «карточки клайпедчанина». Она будет желтого цвета и на ней будет изображен «Меридиан».
Здание «Дома Москвы» которое находится в центре столицы, будет снесено. Об этом заявил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.
Сейм принял изменения к закону, в соответствии с которыми статус исторической столицы получают уникальные территории страны. Это старый Каунас, историческая часть Каунаса (Науямястис), старая часть Вильнюса, Кярнаве и археологическая местность Кярнаве, Тракай и Старый Тракай.
В Литве растет количество новых случаев коронавируса, поэтому Мажейкяйский муниципалитет решил запретить проведение мероприятий в помещениях до 1 марта. С понедельника, 24 января, запрещаются все мероприятия на закрытых площадках в бюджетных учреждениях самоуправления Клайпедского района. Клайпедское городское самоуправление от посещения мероприятий рекомендует воздержаться.
С 20:00 сегодняшнего вечера до 8:00 субботы не будет работать система е.sveikata. Невозможно будет приобрести лекарства по электронным рецептам, а также скачать «паспорт возможностей».
Семейная карточка будет действовать во всех трех странах Балтии – Литве, Латвии и Эстонии. Об этом сообщило Министерство соцзащиты и труда
В связи с резким увеличением потока тестируемых на ковид в мобильных пунктах, со следующей недели для тестов на «паспорт возможностей» люди должны будут приходить пешком. Часть пунктов не будут принимать сильно опаздывающих или приезжающих слишком рано клиентов.
В Литве с 21 января уменьшается мотивационное пособие, выплачиваемое нелегальным мигрантам, соглашающимся вернуться на родину. Теперь таким лицам будут платить не 1000, а 300 евро.
Опрос: больше 60% жителей крупных городов Литвы переехали бы в сельские регионы. Главная причина, по которой жители Литвы хотели бы жить за пределами крупных городов, – это близость природы и более зеленая окружающая среда.
Vilniaus planas сообщает, что с сегодняшнего дня можно пересылать себе карту Вильнюса высокого качества. Карту можно найти тут: https://cutt.ly/vilniaus-zemelapiai
Рыбаки готовятся к фестивалю Palangos Stinta 2022. И хотя погодные условия пока не радуют, они не теряют надежды и подают заявки на участие в состязаниях по ловле корюшки. Регистрация проходит до 12 февраля, дня фестиваля. 15 команд уже готовы к соревнованиям.
От «Немецкого города» до улицы Вокечю. Пока идет реконструкция важной улицы Старого города, Музей Вильнюса приглашает познакомиться с ее историей. Выставка Vokiečių gatvė приурочена к 699-му дню рождения столицы, она откроется 28 января.
Ежегодно в Литве выбираются десять наименований организмов или мест обитания, которым нужна особая защита. В этом году в их число собираются включить песчаные луга. Полный список природоохрана готовится опубликовать в ближайшее время.
В Каунасе, в музее Чюрлениса, открывается одна из выставок программы «Каунас – Культурная столица Европы». Это экспозиция работ художника с литовскими корнями из Южной Африки Вильяма Кентриджа «То, о чем не помним».
Скандинавский авиаперевозчик SAS и Вильнюсский аэропорт отмечают 30-летие с начала прямых авиаперелетов между Вильнюсом и Копенгагеном. 21 января 1992 г. состоялся первый полет. Сегодня самолет между столицами Литвы и Дании курсирует 2 раза в день.
В Каунасской библиотеке им. Винцаса Кудирки 21-23 января представляют уникальную интерактивную инсталляцию Veidas – skaičius – žodis. На ней можно будет увидеть, как первый в Литве робот-писатель, руководствуясь искусственным интеллектом, создает свои произведения на основе лиц людей. А каждый посетитель инсталляции сможет распечатать и забрать с собой уникальное произведение, созданное в соответствии с его чертами лица. Планируется, что позже такие тексты станут основой для книги. Часы работы инсталляции: 21 января с 15 до 19 час., 22 января с 14 до 18 час., 23 января с 12 до 16 часов.