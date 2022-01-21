«Карточка клайпедчанина», робот-поэт в Каунасе и другие новости

В Каунасской библиотеке им. Винцаса Кудирки 21-23 января представляют уникальную интерактивную инсталляцию Veidas – skaičius – žodis. На ней можно будет увидеть, как первый в Литве робот-писатель, руководствуясь искусственным интеллектом, создает свои произведения на основе лиц людей. А каждый посетитель инсталляции сможет распечатать и забрать с собой уникальное произведение, созданное в соответствии с его чертами лица. Планируется, что позже такие тексты станут основой для книги. Часы работы инсталляции: 21 января с 15 до 19 час., 22 января с 14 до 18 час., 23 января с 12 до 16 часов.