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Каспер вновь вернется на телевидение

Автор Эвелина Никанорова

Компания Peacock взялась за разработку сериала про дружелюбное привидение Каспера. Однако в новой интерпретации «Каспер» будет более походить на триллер. Кроме того, это будет телешоу с живыми актерами, а не анимация.

Каспер вновь вернется на телевидение

Сюжет переосмыслит происхождение Каспера и историю его взросления, во время которой призрак исследует, что же означает быть живым.

Сценарий к сериалу написал Кай Ю В («Невеста призрака»). Действие происходит в старшей школе. В центре сюжета находится семья, которая переезжает в маленький городок Этернал-Фолс. Каспер пытается разобраться в некоей тайне, раскрывая старые секреты, которые были похоронены более 100 лет назад.

Сроки работ над новым сериалом пока не сообщали.

Источник: InterMedia

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