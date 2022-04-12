Каспер вновь вернется на телевидение

Компания Peacock взялась за разработку сериала про дружелюбное привидение Каспера. Однако в новой интерпретации «Каспер» будет более походить на триллер. Кроме того, это будет телешоу с живыми актерами, а не анимация.

Сюжет переосмыслит происхождение Каспера и историю его взросления, во время которой призрак исследует, что же означает быть живым.

Сценарий к сериалу написал Кай Ю В («Невеста призрака»). Действие происходит в старшей школе. В центре сюжета находится семья, которая переезжает в маленький городок Этернал-Фолс. Каспер пытается разобраться в некоей тайне, раскрывая старые секреты, которые были похоронены более 100 лет назад.

Сроки работ над новым сериалом пока не сообщали.

Источник: InterMedia