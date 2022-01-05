Каталог песен Дэвида Боуи продан за 250 млн долларов

Warner Music стали обладателями каталога записей Дэвида Боуи, приобретя его у правообладателей за более чем 250 миллионов долларов.

Каталог охватывает карьеру Боуи с 1968 по 2016 год, включая песни из его 26 сольных студийных альбомов и два альбома его сайд-проекта Tin Machine. Нашумевший «потерянный» посмертный альбом Боуи 2001 года «Toy», также попадает под это соглашение.

В 2021 году Warner Music объявили, что планируют объединить все альбомы Боуи под своим лейблом, включая те, что изначально выходили на Sony Music

– Мы безмерно гордимся тем, что мы стали хранителями одного из самых новаторских, влиятельных и устойчивых каталогов в истории музыки. Это не только необычные песни, но и вехи, навсегда изменившие ход современной музыки, – прокомментировал сделку сопредседатель и генеральный директор Warner Music Гай Мут. – Видение и творческий гений Боуи побудили его выйти за рамки, как в лирическом, так и в музыкальном плане — писать песни, которые бросали вызов условностям и стали частью канона мировой культуры. Его творчество включало и массовые поп-хиты, и экспериментальные вещи, которые вдохновляли миллионы поклонников и бесчисленное количество новаторов не только в музыке, но и в самых разных областях искусства.

Источник: InterMedia