Музыкальная новинка

Катя IOWA и Nila Mania получили ответы на все вопросы

Автор Эвелина Никанорова
Катя IOWA и Nila Mania получили ответы на все вопросы
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Катя IOWA и Nila Mania совместно с петербургским хором «Лира» представили рождественский сингл и клип на песню «Пусть боль уйдет».

По замыслу исполнителей, песня — напоминание о возможности мечтать и созидать вместе, о радости сотворчества, которое приближает нас к высокому, избавляет от страха и наполняет жизнь смыслом.

Катя IOWA рассказала, что впервые услышала эту песню, просматривая ленту инстаграма, и сразу представила, как она может прозвучать с хором.

– Все, кто соприкасался с песней — и мы, и ребята из хора — получали ответы на свои вопросы, – отметила певица.

Источник: InterMedia

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