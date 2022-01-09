Катя IOWA и Nila Mania получили ответы на все вопросы

Катя IOWA и Nila Mania совместно с петербургским хором «Лира» представили рождественский сингл и клип на песню «Пусть боль уйдет».

По замыслу исполнителей, песня — напоминание о возможности мечтать и созидать вместе, о радости сотворчества, которое приближает нас к высокому, избавляет от страха и наполняет жизнь смыслом.

Катя IOWA рассказала, что впервые услышала эту песню, просматривая ленту инстаграма, и сразу представила, как она может прозвучать с хором.

– Все, кто соприкасался с песней — и мы, и ребята из хора — получали ответы на свои вопросы, – отметила певица.

Источник: InterMedia