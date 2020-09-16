Каунас готовится к реконструкции главной улицы города

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Идет подготовка к реконструкции главной улицы старого города Каунаса – ул. Вильняус. Власти города объявили конкурс подрядчиков. Намечено, что на протяжении всей, почти километровой, улицы будут капитально приведены в порядок подземные коммуникации, водопровод, сточная система. Также намечено обновить каменную мостовую, освещение, скамейки прочие элементы малой архитектуры. Работы на всей улице будут проходить одновременно и завершить их намечено до начала 2022 года. В то же время, готовится проект реконструкции Ратушной площади Каунаса.