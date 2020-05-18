Каунас готовится ко дню рождения

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Каунас готовится в эти выходные отметить 612-й день рождения города.

В этом году он будет необычным — из-за карантина концерты, выставки, встречи и прочие мероприятия переселяются во дворы каунасцев и в виртуальное пространство.

Одним из главных акцентов праздника, как всегда, станет праздничный ужин в центре города. Но если раньше угощения к общему столу на аллее Лайсвес приносили сами жители, то на этот раз на ужин в субботу приглашают кафе и бары, находящиеся на этой центральной пешеходной улице Каунаса, в Старом городе и на Ратушной площади.

Они также обещают порадовать горожан праздничной программой. На разных улочках и во дворах города выступят театральные, музыкальные, танцевальные коллективы. Сюрпризы подготовили также библиотеки, музеи и художники.