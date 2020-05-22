Каунас готовится отметить свой день рождения

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Каунас готовится отметить 612-й день рождения города. Хотя от традиционной трехдневной фиесты пришлось отказаться, праздник в Каунас все же придет.

Завтра, 23 мая, концерты, выступления танцевальных, музыкальных и прочих коллективов будут проходить прямо во дворах жилых домов. А выставки, встречи и беседы — в интернетном пространстве. Но главным акцентом дня Каунаса остается традиционный совместный ужин на центральной аллее Лайсвес и в Старом городе.

Все местные кафе и рестораны приглашают жителей к столикам, расставленным на безопасном расстоянии и покрытым белой скатертью. А самим жителям города предлагается также выносить столики с угощениями во дворы и праздновать с соседями.