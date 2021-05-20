Каунас готовится отпраздновать свое 613-летие

Второй по величине город Литвы готовится отпраздновать День города. В честь своего 613-летия Каунас подготовил множество интересных и ярких мероприятий.

На странице Каунасского самоуправления говорится, что даже карантин не помешает горожанам и гостям города окунуться в праздничный водоворот в реальности или виртуальном пространстве. Более того, Каунас планирует утонуть в фиесте красок и звуков, а самые яркие акценты будут транслироваться в прямом эфире.

К слову, свои Дни рождения Каунас отмечает с тех пор, как в 1463 году князь Казимерас Йогайлайтис подтвердил и расширил права города. А первое упоминание о Каунасе в летописях относится к 1361 году, когда был построен каменный Каунасский замок.

Свой нынешний День рождения Каунас начал отмечать уже сегодня, но основные празднества намечены на субботу, 22 мая. Жителей и гостей города порадуют парад воздушных шаров, фестиваль духовых инструментов, представления уличных театров и многое-многое другое.

Подробнее обо всех праздничных мероприятиях можно узнать на странице Каунасского самоуправления и по этой ссылке.