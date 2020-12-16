Каунас планирует закрыть треть въездов в город

На дорогах страны, на въездах в города, устанавливаются контрольные пункты. Однако особое внимание въезжающим в города полиция будет уделять не с сегодняшнего дня, а с пятницы, 18 декабря, а менее строгими ограничения станут только с 4 января.

Каунасское городское самоуправление вскоре обещает предоставить подробный список мест, где дороги и въезды в город будут полностью перекрыты. Всего планируется перекрыть 13 участков дороги вокруг Каунаса, а в 21 месте проезды будут контролироваться сотрудниками полиции.

«Все действия согласовываются с полицией Каунаса, учитывая опыт весны, когда нам пришлось принять аналогичные меры во время Пасхи», говорит представитель Каунасского самоуправления Паулюс Керас.

Однако вне зависимости от того, какие меры контроля будут осуществляться, представители Каунасского самоуправления обращают внимание на то, что жители Каунаса, как и жители всей страны, в данный период могут покидать свои места жительства только по очень серьезным причинам. Это относится и к поездкам за пределы муниципалитета, и к прибытию в Каунас.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.