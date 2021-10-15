Каунас. ТОП-15 лучших мест будущей Культурной столицы

Совсем скоро Каунас получит титул Культурной столицы Европы. Подготовка к этому событию ведется давно. Благо, Каунасу есть чем порадовать своих жителей и гостей города. Это и богатое прошлое, и насыщенное настоящее. Древние замки, храмы, музеи, наконец богатая природа и даже современное уличное искусство. Итак, ТОП-15 мест, которые обязательно стоит посетить в Каунасе.

Наверное, первым пунктом в этом списке назовем Пажайслисский монастырь. Просто потому, что эта жемчужина литовского барокко уже сейчас хорошо известна во всей Европе. Этот крупнейший в Литве монастырский комплекс, построенный в стиле итальянского барокко, находится на полуострове в Каунасском водохранилище. Как мы уже рассказывали, архитектурный ансамбль Пажайслисского монастыря был назван лучшей локацией для съемок прошлого года. Здесь снимался мини-сериал канала HBO «Екатерина Великая». Монастырский храм поражает своим внутренним убранством – росписью, фресками, лепниной. А сам монастырь, построенный итальянскими мастерами в XVII веке, действует и сегодня.

Если уже упоминать о Каунасском водохранилище, – то да, у Каунаса есть даже свое море. Как сообщает Википедия, площадь самого большого водохранилища Литвы составляет 64 км². Максимальная глубина — 21 м.

Самая популярная в Каунасе и известная за его пределами пешеходная улица. Ее протяженность – более полутора километров. Здесь можно и познакомиться со старинными зданиями, и посетить магазины, и посидеть в кафе, и отдохнуть на лавочке в тени деревьев. К слову, основная прогулочная часть аллеи начинается от церкви Святого Архангела Михаила. У этого белокаменного собора – тоже своя богатая история.

Построен в XIV веке на слиянии рек Нерис и Неман для того, чтобы отражать атаки крестоносцев. До сегодняшних дней сохранилась лишь треть бывшего кирпичного замка с двумя башнями. В замке находится Каунасский городской музей.

Не каждый город может похвастаться даже одним фуникулером. А вот в Каунасе есть целых две линии этих необычных «горных трамваев». Одна ведет на холм Жалякальнис, другая – на вершину Алексотаса. К слову, если подняться на холм Алексотас, панорама этих мест окажется как на ладони. А на холме Жалякальнис находится грандиозный Костел Воскресения Христа. На крыше костела тоже оборудована отличная смотровая площадка.

Находится в самом сердце Старого города. За годы своего существования, с XVI века, Ратуша успела побывать храмом, театром, царской резиденцией и даже пожарной станцией и тюрьмой. Сейчас здесь находится Музей истории Каунаса, в Ратуше оборудована смотровая площадка.

Это один из самых крупных католических храмов в Литве. Интересен тем, что возводился этапами с XV века. Спустя пару веков к храму достроили прямоугольную базилику, затем колокольню, затем часовню. Неповторимость храма – в том, что в нем девять алтарей и чудотворная икона Богоматери.

Когда-то городская оборонительная крепость состояла из восьми фортов. Незадолго до I Мировой войны был построен и девятый. В межвоенное время Девятый форт служил тюрьмой, а во времена нацистской оккупации стал местом массовых убийств. Сейчас в этом месте находится музей, установлен грандиозный мемориал в память о погибших.

Когда-то здесь был настоящий дубовый лес. А сейчас осталась лишь дубовая роща, которая, к слову, – самая большая в Европе. Площадь парка – 84,42 га. Здесь растет около 770 дубов. Возраст некоторых деревьев составляет более 300 лет.

Этому музею ровно сто лет. Национальный художественный музей посвящен истории развития искусства Литвы от средних веков до наших дней. Здесь насчитываются сотни тысяч экспонатов. Кроме того, в музее собраны работы, рукописи, личные вещи талантливого литовского художника и композитора М.К. Чюрлениса. Здесь же можно послушать его музыкальные произведения.

Самый крупный этнографический музей Европы находится примерно в 20 км от Каунаса. На территории в 175 га воссоздана жизнь традиционной литовской деревни прошлых столетий. У посетителей есть возможность прикоснуться к истории. Здесь можно заглянуть в старинные деревенские дома, познакомиться с традиционными литовскими ремеслами и национальной кухней. Правда, до 31 марта внутренние экспозиции будут закрыты и музей будет работать как парк.

Говорят, что такой музей есть только в Каунасе. Находится с 1966 года в мемориальном музее художника Антанаса Жмуйдзинавичюса, который более полувека собирал маски и статуэтки мифических существ. Музей нечистой силы насчитывает около 3000 экспонатов, он продолжает пополняться и сейчас.

Эта площадь – отличный образец соседства современности и истории. После реконструкции площадь Единства стала одним из излюбленных мест отдыха горожан. Здесь есть место для семей с детьми и пенсионеров, любителей активного или спокойного отдыха, фонтаны, кафе и многое другое. К слову, на престижном конкурсе iF Design была названа лучшей в категории архитектуры.

Известна, прежде всего, тем, что является домашней площадкой одноименного титулованного баскетбольного клуба. А еще это – крупнейшая в странах Балтии многофункциональная крытая арена, рассчитанная на 15 тыс. мест. Здесь проходят спортивные состязания, концерты и другие мероприятия. А светящиеся огнями буквы ŽALGIRIS многих привлекают делать на их фоне красивейшие фото для соцсетей.

Отдельного упоминания заслуживает такое интересное направление, как уличное искусство. Как именно уровень граффити в Каунасе поднимался до вершин настоящих художественных произведений, сказать сложно. Но для любителей этого вида искусства в Каунасе создали настоящую карту. Руководствуясь картой, можно не только узнать, в каком году созданы те или иные настенные произведения, но и обойти все из них. Ну а самый красочный рисунок – розовый слон – давно уже стал одним из любимых фонов для селфи.

Этот список можно было бы продолжать и продолжать. В Каунасе есть еще много замечательных мест: исторический Президентский дворец (мы же помним, что в 1919-1939 годах Каунас был временной столицей Литвы?), замечательный Ботанический сад, зоопарк (правда, он закрыт на ремонт до осени 2023 года). Есть интереснейшие музеи: Литовской авиации, Истории литовской медицины и фармацевтики, Дом-музей Сугихары, Художественная галерея М. Жилинскаса и другие. Есть множество прекрасных театров, среди которых Каунасский государственный драматический театр, Каунасский государственный музыкальный театр и т.д. Об этих и других интересных объектах речь обязательно пойдет в других обзорах.