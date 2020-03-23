Каунасские жители пожилого возраста приняли участие в флешмобе

Каунасские жители пожилого возраста приняли участие в небольшом флешмобе, в рамках которого они попросили молодых людей соблюдать условия карантина и остаться дома.

В качестве причины кто-то из них указал, что хотел бы наварить ещё варенья, съездить в Ниду, посетить концерт литовского певца Раджи, потанцевать на свадьбе у внуков и пр.

Идея самого клипа заключается в том, чтобы ещё раз напомнить обществу об опасности коронавируса и по возможности остаться дома. Поэтому если вы собрались прогуляться с друзьями, включите этот клип, подумайте ещё раз и останьтесь дома.