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Каунасских водителей могут ожидать пробки на дорогах

Автор Анжелика Орлёнок 14

В Каунасе с приближением лета закрывается на ремонт несколько важных транспортных артерий. Поэтому водителей могут ожидать временные неудобства и даже пробки. 

По данным газеты Kauno diena, с середины мая до конца лета будет закрыто кольцо Пилиес и все подъезды к этому кольцевому перекрестку.

Закрывается на ремонт также мост П. Вилейшиса. Дело в том, что раньше на нём проводились только косметические работы, а сейчас выявились более серьёзные дефекты. Поэтому по мосту летом можно будет передвигаться только пешком. Водителям же придётся выбирать объездные пути.

Мост П. Вилейшиса. Фото Юстины Ласаускайте

С сегодняшнего дня возобновились дорожные работы на проспекте Тайкос. На отрезке проспекта от ул. Биржялё 23-с до аллеи Басанавичюса будут укладывать асфальтовое покрытие. Работы будут проводиться по обеим сторонам движения, поэтому возможны ограничения и пробки. Однако полностью закрывать улицу не планируется.

Дорожные работы на пр. Тайкос. Фото Каунасского городского самоуправления

Продолжатся в Каунасе ремонтные работы и ещё на нескольких важных транспортных артериях и менее оживлённых улицах. 

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