Каждый четверг центры вакцинации будут прививать без регистрации

Отныне каждый четверг все центры вакцинации в Литве будут прививать без предварительной регистрации. Выбрать можно будет любую вакцину из имеющихся на тот момент в центрах. С собой необходимо иметь документ, подтверждающий личность. Также по причине высокой температуры рекомендуется с собой иметь воду и защиту от солнца. Всем, кто придёт, следует обратить внимание на указатели – вполне возможно, что для пришедших на вакцинацию без предварительной регистрации будет организована отдельная очередь. Заранее зарегистрировавшимся ждать в очереди не придётся. Как отмечают представители Минздрава, для того, чтобы выработать коллективный иммунитет, не хватает около 660 тыс. привитых человек.

Евро-2020 способствует росту числа заражений

Чемпионат Европы по футболу, который пока ещё не закончился, способствует росту числа заражений коронавирусом на континенте. С начала турнира в семи странах Европы зафиксировано более 2500 случаев инфицирования коронавирусом, которые могут быть связаны с ЧЕ. По словам специалистов, такое развитие событий не стало неожиданностью, поскольку крупные мероприятия с большим числом посетителей по-прежнему связаны с риском распространения инфекции. Напомним, что самые массовые случаи заражения зарегистрированы в Шотландии – почти 2 тыс.

Учёные обнаружили, что COVID-19 научился обходить антитела

Мутация коронавирусной инфекции «эпсилон», обнаруженная в Калифорнии, способна обходить антитела. Об этом сообщается в исследовании учёных Вашингтонского университета. По словам экспертов, мутации штамма «эпсилон» обходят естественные антитела, которые возникают у человека после заражения коронавирусом. Также специалисты отметили снижение эффективности вакцин Moderna и Pfizer-BioNTech по отношению к калифорнийскому штамму вируса на 50-70%.