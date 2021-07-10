Covid-19 Вакцинация

Каждый четверг центры вакцинации будут прививать без регистрации

Автор Евгений Русаков 23
Каждый четверг центры вакцинации будут прививать без регистрации

Каждый четверг центры вакцинации будут прививать без регистрации

Отныне каждый четверг все центры вакцинации в Литве будут прививать без предварительной регистрации. Выбрать можно будет любую вакцину из имеющихся на тот момент в центрах. С собой необходимо иметь документ, подтверждающий личность. Также по причине высокой температуры рекомендуется с собой иметь воду и защиту от солнца. Всем, кто придёт, следует обратить внимание на указатели – вполне возможно, что для пришедших на вакцинацию без предварительной регистрации будет организована отдельная очередь. Заранее зарегистрировавшимся ждать в очереди не придётся. Как отмечают представители Минздрава, для того, чтобы выработать коллективный иммунитет, не хватает около 660 тыс. привитых человек.

Евро-2020 способствует росту числа заражений

Чемпионат Европы по футболу, который пока ещё не закончился, способствует росту числа заражений коронавирусом на континенте. С начала турнира в семи странах Европы зафиксировано более 2500 случаев инфицирования коронавирусом, которые могут быть связаны с ЧЕ. По словам специалистов, такое развитие событий не стало неожиданностью, поскольку крупные мероприятия с большим числом посетителей по-прежнему связаны с риском распространения инфекции. Напомним, что самые массовые случаи заражения зарегистрированы в Шотландии – почти 2 тыс.

Учёные обнаружили, что COVID-19 научился обходить антитела

Мутация коронавирусной инфекции «эпсилон», обнаруженная в Калифорнии, способна обходить антитела. Об этом сообщается в исследовании учёных Вашингтонского университета. По словам экспертов, мутации штамма «эпсилон» обходят естественные антитела, которые возникают у человека после заражения коронавирусом. Также специалисты отметили снижение эффективности вакцин Moderna и Pfizer-BioNTech по отношению к калифорнийскому штамму вируса на 50-70%.

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