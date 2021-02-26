Каждый второй житель страны готов тратить до 100 евро в месяц на содержание автомобиля

По данным исследований, каждый второй житель страны (52%), у которого есть собственная машина, готов тратить до 100 евро в месяц на ее техническое обслуживание. Четверть населения (25%) готова выделить на эти цели от 100 до 200 евро.

В стоимость обслуживания автомобиля входят топливо, текущий ремонт, страховка и выплаты за приобретение автомобиля.

«На транспортные нужды и обслуживание автомобиля обычно рекомендуется выделять 15% личного или семейного ежемесячного дохода. По данным агентства Eurostat, примерно такую часть своих доходов в среднем и выделяет житель нашей страны – в месяц эта сумма составляет около 140 евро”, – говорит Томас Пуликас, глава Департамента потребительских кредитов и финансирования автомобилей в Swedbank.

По данным опроса, значительная часть населения страны – около 20% владельцев автомобилей – на содержание своего транспортного средства готовы тратить всего до 50 евро в месяц. Этой суммы может быть недостаточно для поддержания хорошего технического состояния автомобиля. Периодическая нехватка средств может не позволить содержать автомобиль так, чтобы он соответствовал всем стандартам безопасности и экологии. В таком случае специалисты советуют людям рассмотреть более дешевые альтернативы транспорта или выбрать более экологичные способы передвижения.

Согласно исследованию, 10% опрошенных могут тратить на содержание автомобиля от 200 до 500 евро в месяц. И лишь 1% жителей страны готовы на нужды своего автомобиля выделять 500 евро и больше.

К слову, в стране заметно вырос интерес к экологически чистым автомобилям. 30% жителей Литвы говорят, что следующий их автомобиль мог бы быть с гибридным двигателем или работать только на электричестве. Однако на сегодняшний день гибридные или электромобили из-за своей высокой стоимости пока не могут считаться доступными для всех жителей страны.

Опрос проводился по заказу банка Swedbank.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.