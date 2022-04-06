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Кейли Куоко встречается с Шэрон Стоун в трейлере «Бортпроводницы»

Автор Эвелина Никанорова

Новый трейлер второго сезона сериала «Бортпроводница» обнародовал HBO Max.

Ролик начинается на позитивной ноте: главная героиня Кэсси Боуден (Кейли Куоко) бросила пить, перебралась жить в Лос-Анджелес и даже получила предложение от своего бойфренда Марко (Сантьяго Кабрера) переехать к нему. Кэсси продолжает работать стюардессой, а в свободное время подрабатывает агентом ЦРУ. Правда, когда она сообщает об этом факте друзьям Ани (Заша Мэмеэ) и Максу (Дениз Акдениз), они поднимают ее на смех. В какой-то момент девушке начинает казаться, что за ней самой следят, и у нее есть двойник, а то и несколько. Но, возможно, это лишь игра ее воображения, так как она переживает очередной психологический кризис…

В ролике можно увидеть Шэрон Стоун, которая во втором сезоне сыграла маму главной героини – Лизу. Кэсси и ее брат Дэйви (Т.Р.Найт) оказываются на пороге отчего дома, но, судя по лицам всех троих, эта встреча не особенно радостная.

Источник: InterMedia

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