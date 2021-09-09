Кети Топурия отмечает свой юбилей

9 сентября отмечает свой день рождения солистка группы «А-студио» Кети Топурия. Артистке исполнилось 35 лет. В честь юбилея Кети RUSRADIO.LT сделали подборку главных хитов исполнительницы.

1.Пожалуй данную подборку хитов нужно начинать с сингла «А-студио» «Улетаю». Песня стала дебютной для Кети в составе группы.

2. Не для кого не секрет, что группа «А-студио» тесно связана с Аллой Пугачевой. Алла Борисовна пригласила группу на «Рождественские встречи» и это стало началом их долголетнего и творческого союза. В 2009 году группа перепела один из главных хитов примадонны.

3. Топурия одна из звезд российского шоу бизнеса чьи костюмы всегда уникальны и неповторимы. Известно, что артистка сама проектирует одежду, в которой она появляется на концертах.

4. Поистине одним из ярчайших периодов жизни Кети это отношения с рэпером Гуфом. Они познакомились во время записи совместной песни «Далеко». Роман продлился около двух лет, после чего Топурия ушла от рэпера.

5. Последним событием в жизни Кети, которое удивило общественность, стала ее вторая беременность. К объявлению новости артистка подошла творчески и музыкально, показав живот в клипе.

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