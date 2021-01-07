Ким Кардашьян и Канье Уэст разводятся

Звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян и музыкант Канье Уэст решили развестись после шести лет брака, сообщает издание Page Six со ссылкой на источники.
По данным издания, многочисленные источники сообщают, что развод пары «неизбежен». Светская львица уже перестала носить обручальное кольцо, а рэпер провел все праздники в своем доме в Вайоминге, а не с семьей Кардашьян.
Отмечается, что основным предметом спора при разводе пары может стать их дом в Калабасасе, на который они в целом потратили около 60 миллионов долларов. Ким хочет, чтобы дом остался ей и детям. Источники отмечают, что это уже не первый раз, когда возникают разговоры о разводе пары, однако в этот раз, по их словам, «все намного серьезнее».
Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году. Пара воспитывает четверых детей.