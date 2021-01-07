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Ким Кардашьян и Канье Уэст разводятся

Автор Эвелина Никанорова 15
Ким Кардашьян и Канье Уэст

Звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян и музыкант Канье Уэст решили развестись после шести лет брака, сообщает издание Page Six со ссылкой на источники.

По данным издания, многочисленные источники сообщают, что развод пары «‎неизбежен»‎. Светская львица уже перестала носить обручальное кольцо, а рэпер провел все праздники в своем доме в Вайоминге, а не с семьей Кардашьян.

Отмечается, что основным предметом спора при разводе пары может стать их дом в Калабасасе, на который они в целом потратили около 60 миллионов долларов. Ким хочет, чтобы дом остался ей и детям. Источники отмечают, что это уже не первый раз, когда возникают разговоры о разводе пары, однако в этот раз, по их словам, «‎все намного серьезнее».

Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году. Пара воспитывает четверых детей. 

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