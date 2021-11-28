Киноподборка детективов 00-х

В глубокой провинции орудует серийный убийца, который постепенно начинает держать в страхе весь городок. Ситуация усугубляется тем, что местная полиция не самая квалифицированная для таких сложных дел, а когда прибывает помощь из Сеула, у детективов начинаются распри на личностной и профессиональной почве… Тем временем убийства продолжаются. Режиссер Пон Джун-хо стал известен всему миру после выхода в 2020-ом «Паразитов». Но и до них, этот южнокорейский режиссер снимал отличное кино.