Киноподборка детективов 00-х

В 00-ых детективами увлеклись именитые режиссеры: от Клинта Иствуда до Кристофера Нолана, от Дэвида Финчера до Пон Джун-хо. В 00-ых детективы стали мрачнее и не всегда отвечают на вопрос «кто убийца?». Мы вспомнили лучшие образцы детективов 00-ых.
Помни (2000)
Фильм Кристофера Нолана рассказывает историю Леонарда Шелби, цель которого – найти убийцу жены. Его проблема – редкая форма амнезии, потеря кратковременной памяти, помня все до убийства, он не помнит, что было пятнадцать минут назад. Для того, чтобы было еще интереснее и запутаннее, события в фильме выстроены в обратном порядке. В главных ролях этого загадочного детектива: Гай Пирс и Кэрри-Энн Мосс.
Воспоминания об убийстве (2003)
В глубокой провинции орудует серийный убийца, который постепенно начинает держать в страхе весь городок. Ситуация усугубляется тем, что местная полиция не самая квалифицированная для таких сложных дел, а когда прибывает помощь из Сеула, у детективов начинаются распри на личностной и профессиональной почве… Тем временем убийства продолжаются. Режиссер Пон Джун-хо стал известен всему миру после выхода в 2020-ом «Паразитов». Но и до них, этот южнокорейский режиссер снимал отличное кино.
Таинственная река (2003)
Драма Клинта Иствуда рассказывает о трёх друзьях детства, жизнь которых проходит на улицах Бостона. Уже взрослыми судьба сводит их вместе перед лицом трагедии: зверского убийства дочери одного из них. В главных ролях: Шон Пенн, Тим Роббинс, Кевин Бейкон, Лоренс Фишбёрн.
Скрытое (2004)
Фильм Михаэля Ханеке рассказывает о литературном критике Джордже, который получает по почте коробку. Он раскрывает ее и обнаруживает видеопленки, где записаны фрагменты жизни его самого и его семьи. Постепенно эти кадры наводят Джорджа на мысль, что отправитель странной посылки неплохо его знает. Он начинает тревожиться. Но полиция отказывается действовать, пока Джорджу ничто не угрожает. Кто отправитель посылки и какую цель он преследует? В главных ролях: Даниель Отой и Жюльет Бинош.
Зодиак (2007)
Фильм Дэвида Финчера снят по реальной истории серийного убийцы по прозвищу «Зодиак», мотивы которого было невозможно понять и поимка которого заняла настолько длительное время, что постепенно повергла в состояние практического сумасшествия и детективов, и журналистов, и остальных причастных к поискам. В главных ролях снялись: Джейк Джилленхол, Марк Руффало, Роберт Дауни мл. и другие.
Прощай, детка, прощай (2007)
В пригороде Бостона без вести пропадает четырехлетняя девочка. Когда официальные власти прекращают попытки найти исчезнувшую девочку, ее тетя упрашивает двух частных детективов. Поначалу они не торопятся взяться за безнадежное дело, однако новые обстоятельства заставляют их поставить на кон не только собственные профессиональные репутации, но и жизни. Режиссерский дебют Бена Аффлека с Кейси Аффлеком, Мишель Монахэн, Морганом Фриманом и Эдом Харрисом в главных ролях.
Тайна в его глазах (2009)
Судебный служащий Бенхамин Эспосито вместе с двумя напарниками приступает к расследованию громкого дела, произошедшего в Буэнос-Айресе. Женщина была изнасилована и жестоко убита прямо у себя дома. Следователи начинают расследование и находят главного подозреваемого.