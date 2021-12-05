Киноподборка детективов 10-х

В последнее десятилетие нас захлестнула волна скандинавских детективов, детективов из глубинки и триллеров с сильными женскими персонажами. Также в последние годы у нас целая волна детективных сериалов, но о них мы поговорим в следующий раз. А пока – лучшие образцы детективов 10-х годов.
Девушка с татуировкой дракона (2011)
Экранизация Стига Ларссона от Дэвида Финчера с Дэниелом Крейгом в главной роли. Сорок лет назад Харриет бесследно пропала. Ее тело так и не было найдено, но ее дядя убежден, что это убийство и что убийца является членом его собственной семьи. Он нанимает опального журналиста Микаэля Блумквиста и татуированную хакершу Лисбет Саландер для проведения расследования.
Девушка с татуировкой дракона (2009) Девушка, которая играла с огнем (2009) Девушка, которая взрывала воздушные замки (2009)
Шведская трилогия, которые открыла двери скандинавским детективам. Она не такая гламурная, как голливудская, и стоит просмотра. Это кино про обычных людей, рядом с которыми иногда живут негодяи. Сюжетных линий в фильме несколько, и все они органично сплетаются в единую цепь, в которой имеет значение каждое, даже самое малое звено. В главной роли Нуми Рапас.
Тело (2012)
Испанский триллер рассказывает о молодом профессоре-химике Алексе Ульоа, только что потерявшем жену. Он узнает, что ее тело бесследно пропало из морга. Полиция начинает расследование, однако единственный, кто мог пролить свет на это происшествие, ночной сторож морга, был сбит машиной, когда в панике убегал оттуда, и сейчас находится в коме.
Таинственный путь (2013)
Неторопливый и атмосферный фильм был снят в Австралии – действие разворачивается в пейзажах далекого континента. Полицейский расследует убийство девочки-аборигенки, сталкиваясь с нежеланием коллег разгадывать это преступление, равнодушием местных жителей и очень неприятными открытиями.
Таинственный путь (2013)
Неторопливый и атмосферный фильм был снят в Австралии – действие разворачивается в пейзажах далекого континента. Полицейский расследует убийство девочки-аборигенки, сталкиваясь с нежеланием коллег разгадывать это преступление, равнодушием местных жителей и очень неприятными открытиями.
Пленницы (2013)
Дени Вильнёв (автор последней экранизации “Дюны”) снял очень напряженный детективный триллер. Дочь Келлера Довера уходит на прогулку с подругой и исчезает. Первого подозреваемого – слабоумного Алекса – ловят очень быстро, но у полиции недостаточно улик для ареста. И тогда отец девочки решает вершить суд сам. В главных ролях Хью Джекман и Джейк Джилленхол.
Мистериум. Начало (2013) Мистериум: Охотники на фазанов (2014) Мистериум. Тьма в бутылке (2016) Мистериум: Журнал 64 (2018)
Скандинавская квадралогия об отделе Q – яркий образец скандинавского детектива: мрачный, таинственный и отвратительными персонажами, которым ты симпатизируешь. Детективы Карл Мёрк и Ассад работают в отделе Q, занимающемся «глухарями». В каждой части они расследуют какое-то старое дело, которое никто не хотел «откапывать».
Исчезнувшая (2014)
Роман Гиллиан Флинн стал бестселлером, и на него обратил внимание Дэвид Финчер. Всё было готово для празднования пятилетия супружеской жизни, когда вдруг необъяснимо пропала виновница торжества. Остались следы борьбы в доме, кровь, которую явно пытались стереть. Все подозрения падают на мужа. В главных ролях Розамунд Пайк и Бен Аффлек.
Поиск (2018)
16-летняя дочь Дэвида Кима пропадает без следа. Чтобы дать полиции зацепки, отчаявшийся отец взламывает компьютер девочки и понимает, что ничего не знает о собственной дочери. Продюсер фильма Тимур Бекмамбетов. Действие фильма происходит только на экране компьютера.
Достать ножи (2019)
На следующее утро после празднования 85-летия известного автора криминальных романов Харлана Тромби виновника торжества находят мёртвым. Налицо – явное самоубийство, но детектив Бенуа Блан думает иначе. Отличный детектив с вереницей звёзд: Дэниэл Крэйг, Ана де Армас, Крис Эванс, Джейми Ли Кёртис, Майкл Шеннон, Дон Джонсон и другие.