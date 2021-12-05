Киноподборка детективов 10-х

Шведская трилогия, которые открыла двери скандинавским детективам. Она не такая гламурная, как голливудская, и стоит просмотра. Это кино про обычных людей, рядом с которыми иногда живут негодяи. Сюжетных линий в фильме несколько, и все они органично сплетаются в единую цепь, в которой имеет значение каждое, даже самое малое звено. В главной роли Нуми Рапас.