Киноподборка детективов 80-х

Двое влюбленных Рекс и Саския едут из Амстердама во французскую провинцию, чтобы вместе провести отпуск. На одной из заправочных станций Саския решает забежать в магазин за напитками и бесследно исчезает средь бела дня. Проходит три года, и Рекс, у которого к тому времени появилась новая возлюбленная, вдруг решает возобновить поиски Саскии. Он расклеивает плакаты в месте исчезновения девушки, и однажды получает загадочное письмо.