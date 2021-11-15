Киноподборка детективов 80-х

Детективы – нам задают криминальную загадку, которую мы на протяжении фильма или книги пытаемся разгадать. Мы решили вспомнить хорошие кинодетективы 80-ых годов.
Зеркало треснуло / The Mirror Crack'd (1980)
Американская кинозвезда Марина Грегг поселилась в тихом Сент-Мэри-Мид и устроила прием для местных жителей. На этом приёме её давняя поклонница выпивает коктейль, который предназначался Марине, и умирает. Мисс Марпл выясняет, что же произошло на самом деле. Отличная экранизация Агаты Кристи с прекрасными актёрами в главных ролях. Анджела Лэнсбери (Она написала убийство) в роли Мисс Марпл, а также Тони Кертис, Ким Новак, Элизабет Тейлор и другие.
Два долгих гудка в тумане (1981)
На дальнем севере, в безлюдной тундре вынужденную посадку совершает гидросамолет с инкассаторами, везущими немалую сумму денег. Деньги крадут, а свидетеля убивают. Среди пестрой компании пассажиров теплохода скрывается рецидивист, и капитан начинает собственное расследование. В советском детективе снимались Александр Пороховщиков, Николай Гринько, Александр Демьяненко, Виктор Проскурин и другие.
Зло под солнцем / Evil Under the Sun (1981)
Ещё одна экранизация Агаты Кристи с Питером Устиновым в роли Пуаро. Сыщик получает заказ на расследование дела о подмене ценнейшего бриллианта. Он отправляется на дивный островок посреди Адриатики, где собирается изысканная публика. Происходит убийство. У Пуаро девять подозреваемых. У каждого – мотив. И у каждого – железное алиби. Даже Пуаро озадачен.
Прокол / Blow Out (1981)
Фильм Брайана Де Пальмы с Джоном Траволтой в главной роли. Звукорежиссер становится невольным свидетелем несчастного случая. Оказывается, что звук который он записал – это выстрел и звук пробитой шины автомобиля, попавшего в аварию, в результате которой погиб кандидат в президенты США. У главного героя на руках доказательство того, что автокатастрофа не была несчастным случаем.
Вердикт / The Verdict (1982)
Фильм Сидни Люмета c Полом Ньюманом и Шарлоттой Рэмплинг в главных ролях. Лента рассказывает о спившемся адвокате, чьи лучшие дни остались далеко позади. Он помогает родственникам молодой женщины, которая из-за врачебной ошибки, теперь прикована к кровати. Но оказывается в этом деле – не всё так просто.
Имя розы / Der Name der Rose (1986)
Этот средневековый детектив является экранизацией Умберто Эко. 1327 год. Герой Шона Коннери расследует серию трагических смертей монахов в бенедиктинском монастыре на севере Италии. За всеми этими смертями кроется страшная тайна…
Разорванный круг (1987)
Советский детектив. На даче, куда съезжается группа людей, чтобы отметить «девятый день» со дня смерти директора швейной фабрики, ближе к вечеру траурное застолье становится более раскованным — и выясняется, что покойный не просто умер, а был убит. И теперь собравшиеся должны выяснить две вещи: кто убил и куда делся чемодан с крупной суммой денег? В главных ролях: Галина Польских, Виктор Сергачев, Владимир Стеклов, Валентин Смирнитский, Михаил Кононов и другие.
Десять негритят (1988)
Третья экранизация Агаты Кристи в нашем списке. На этот раз – советская. Десять человек приглашены на Негритянский остров под разными предлогами. Оказавшись в замке, каждый слышит записанный на пластинку смертный приговор. И по чуть-чуть гости острова, начинают загадочно погибать. В фильме Станислава Говорухина снялись: Татьяна Друбич, Александр Кайдановский, Алексей Жарков, Владимир Зельдин, Михаил Глузский, Александр Абдулов и другие
Исчезновение / Spoorloos (1988)
Двое влюбленных Рекс и Саския едут из Амстердама во французскую провинцию, чтобы вместе провести отпуск. На одной из заправочных станций Саския решает забежать в магазин за напитками и бесследно исчезает средь бела дня. Проходит три года, и Рекс, у которого к тому времени появилась новая возлюбленная, вдруг решает возобновить поиски Саскии. Он расклеивает плакаты в месте исчезновения девушки, и однажды получает загадочное письмо.