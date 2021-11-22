Киноподборка детективов 90-х

Жанр детективов в 90-ых, стал не просто жанровым клише: детектив разгадывает убийство. В 90-ых смешиваются стили и жанры. Мы решили вспомнить кинодетективы и кинотриллеры 90-ых годов.
Ловушка для одинокого мужчины (1990)
Советский детектив, но с “иностранной” завязкой. Неожиданное исчезновение молодой жены вынудило Даниэля обратиться в полицию. Комиссар начинает расследование, а тем временам жена находится. Но главный герой заявляет, что никогда прежде не видел эту женщину. Он подозревает в самозванке мошенницу, которая претендует на наследство… В главных ролях: Николай Караченцов, Юрий Яковлев, Вениамин Смехов, Иннокентий Смоктуновский, Валентин Смирнитский и другие.
Молчание ягнят / The Silence of the Lambs (1991)
Психопат похищает и убивает молодых женщин по всему Среднему Западу. ФБР, уверенное, что все преступления совершены одним и тем же человеком, поручает агенту Клариссе Старлинг встретиться с заключенным Ганнибалом Лектером, который мог бы помочь составить психологический портрет убийцы. Сам Лектер отбывает наказание за убийства и каннибализм. Оскар для Энтони Хопкинса и Джоди Фостер, а также статуэтки за режиссуру, сценарий и лучший фильм.
Основной инстинкт / Basic Instinct (1992)
Детектив Ник Каррен ведет расследование по делу об убийстве на сексуальной почве. Подозрение падает на подругу убитого Кэтрин – писательницу, автора шокирующих романов, которая в своей последней книге подробно описала абсолютно аналогичное преступление. В главных ролях у Пола Верховена снялись великолепные Майкл Дуглас и Шэрон Стоун.
Простая формальность / Una pura formalità (1993)
Трое полицейских задерживают мужчину. Комиссар полиции ведёт допрос, но мужчина не понимает почему он здесь. Или не помнит? Он подозреваемый или жертва? Или это просто роковое стечение обстоятельств. Хорошее кино от выдающегося итальянского режиссера Джузеппе Торнаторе, с Жераром Депардье и Романом Полански в главных ролях
Дело о пеликанах / The Pelican Brief (1993)
Студентка юридического факультета Дарби Шоу, узнав об убийстве двух членов Верховного суда США, начинает копаться в архивах и составляет свою версию того, кто может быть причастен к этому преступлению. Материалы, изложенные в досье, ее преподаватель и, по совместительству, любовник передает своему приятелю – консультанту ФБР. После чего преподавателя-любовника взрывают в собственной машине. А на Дарби начинается настоящая охота. В главных ролях Джулия Робертс и Дэнзел Вашингтон.
Обычные подозреваемые / The Usual Suspects (1995)
Пять преступников столкнулись в комнате допросов и решили прокрутить одно дельце. Но оказывается, их посадили и познакомили друг с другом – не случайно и сделал это – один человек. Кто и для чего? Это два главных вопроса фильма. В главных ролях: Стивен Болдуин, Гэбриел Бирн, Бенисио Дель Торо, Кевин Поллак и Кевин Спейси.
Долорес Клэйборн / Dolores Claiborne (1995)
Всю жизнь Долорес Клэйборн проработала в роскошном доме Веры Донован – самой богатой жительницы небольшого американского острова. После смерти Донован, местный детектив Джон Мэки подозревает Долорес, т.к. богачка написала завещание в пользу своей сиделки. Прекрасная роль актрисы Кэти Бейтс.
Семь / Se7en (1995)
За 7 дней до пенсии детектив Уильям Сомерсет получает молодого напарника Миллса и особо изощренное убийство. Вместе они пытаются вычислить преступника, который наказывает свои жертвы за совершенные ими смертные грехи. Один из лучших фильмов Дэвида Финчера, с Морганом Фриманом, Брэдом Питтом и Гвинет Пэлтроу в главных ролях.
Переговорщик / The Negotiator (1998)
Эксперта-переговорщика подставляют, обвиняя в гибели партнера, так же на него пытаются повесить ограбление пенсионного фонда. Его единственный шанс доказать свою невиновность – это взять в заложники полицейских и начать вести новые переговоры. И пока у него есть время, он должен выяснить, кто стоит за этим заговором. В главных ролях Сэмюэл Л. Джексон и Кевин Спейси
Власть страха / The Bone Collector (1999)
Линкольн Райм – знаменитый криминалист, автор множества книг, навсегда прикованный к больничной постели. Амелия Донаги – начинающий полицейский, делающий первые неуверенные шаги по кровавым мостовым. Когда в городе появляется страшный маньяк, она становится глазами и ушами Райма на обезумевших от ужаса улицах. С ее помощью гений криминалистики пытается разгадать тайный шифр, скрытый в непредсказуемых убийствах. В главных ролях Дэнзел Вашингтон и Анджелина Джоли.
Под подозрением / Under Suspicion (1999)
Адвокат Генри Хёрст спешит на благотворительный бал. Но сначала ему нужно ответить на вопросы инспектора полиции Виктора Бенезэ касательно трупа, найденного им в парке. В ближайшие часы адвокату предстоит выдержать жестокую интеллектуальную дуэль с опытным детективом, который обвинит его в бесчеловечных убийствах и изнасилованиях девочек из трущоб. В главных ролях: Джин Хэкмен, Морган Фриман и Моника Беллуччи.