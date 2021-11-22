Киноподборка детективов 90-х

Студентка юридического факультета Дарби Шоу, узнав об убийстве двух членов Верховного суда США, начинает копаться в архивах и составляет свою версию того, кто может быть причастен к этому преступлению. Материалы, изложенные в досье, ее преподаватель и, по совместительству, любовник передает своему приятелю – консультанту ФБР. После чего преподавателя-любовника взрывают в собственной машине. А на Дарби начинается настоящая охота. В главных ролях Джулия Робертс и Дэнзел Вашингтон.