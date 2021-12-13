Киноподборка лучших детективных сериалов последних лет

В последние годы сериалы стали не такими наивными, как в 80-ые, не такие простые, как в 90-ые.. За сериалы стали браться как большие режиссеры так и большие актёры. Мы представляем вам подборку лучших детективных сериалов последних лет.
Преступник (2019)
Действие сериала происходит в одной комнате для допросов, где следователи пытаются вывести на чистую воду самых разных преступников, в вине которых уверены: «расколоть» их — дело сложнейшей техники. Существует 4 версии сериала, при этом вышли они на Netflix одновременно. Нам показывают работу следователей из Великобритании, Испании, Франции и Германии. Все версии – просто отличные атмосферные и интригующие.
Охотник за разумом (2017-2019)
Автор сериала – Дэвид Финчер, режиссер многих детективных фильмов. Сериал рассказывает о двух агентах ФБР, которые в конце 70-х годов пытаются расширить горизонты криминалистики, вплотную общаясь с настоящими чудовищами и проникая в суть психологии убийцы.
Настоящий детектив (2014-2019)
Каждый сезон этого сериала (а их насчитывается 3) рассказывает об одном расследовании с совершенно разными героями. Сериал просто отличный.
Первый сезон. В 1995 году, в Луизиане, происходит странное убийство девушки. В 2012 году дело об убийстве 1995 г. повторно открывают, так как произошло похожее убийство. Дабы лучше продвинуться в расследовании, полиция решает допросить бывших детективов, которые работали над делом в 1995 г. В главных ролях: Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсон.
Второй сезон. В калифорнийском городе Винчи в преддверии презентации новой линии железной дороги, которая улучшит финансовое положение города, пропадает глава администрации города. Позже его труп находит на шоссе офицер дорожной полиции. В главных ролях: Колин Фаррелл, Винс Вон, Тейлор Китч, Рэйчел МакАдамс.
Третий сезон. Детектив Уэйн Хейз совместно со следователем из Арканзаса Роландом Уэстом пытаются разобраться в загадочном преступлении, растянувшемся на три десятилетия. В главной роли: Махершала Али.
Дежурство (2021)
Старшего инспектора уголовного розыска Эми Силву отправляют на сложное задание: расследовать исчезновение шотландского рыболовного траулера и загадочную смерть на борту атомной подводной лодки. Силва подозревает, что между этими событиями есть связь, которая угрожает ядерной безопасности Великобритании. Очень крепкий сериал об убийстве на подводной лодке. Замкнутое пространство добавляет сериалу напряжения.
Убийство на пляже (2013 — 2017)
В разгар туристического сезона в городке Бродчёрч пропадает 11-летний школьник Дэнни Латимер. Его мать Бет начинает поиски, тогда как её лучшая подруга Элли Миллер, местная полицейская, выходит из отпуска и обнаруживает, что повышение, на которое она рассчитывала, достаётся детективу Алеку Харди, приезжему с репутацией неудачника. Когда тело Дэнни находят, противоположности сталкиваются. И Миллер, и Харди твёрдо намерены решить загадку убийства Дэнни. В главных ролях Дэвид Теннант и Оливия Колман.
Кровавый округ 1974, 1980, 1983 (2009)
Не самый известный, но от этого не менее крутой детективный сериал. Журналист пишет об исчезновении маленькой девочки. Позже ее находят зверски убитой. Журналист, которого играет Эндрю Гарфилд не останавливается и проводит собственное расследование. Три полнометражных фильма рассказывают одну историю поиска серийного маньяка.
Убийство (2007-2012)
Жестокое убийство молодой девушки влечет за собой затяжное полицейское разбирательство. Детектив Сара Лунд, собиравшаяся вслед за женихом переехать из Дании в Швецию, вынуждена остаться, чтобы расследовать это дело. Первое подозрение падает на кандидата на пост мэра. Однако вскоре Сара приходит к выводу, что, несмотря на очевидную связь политика с преступлением, круг подозреваемых, возможно окажется, гораздо шире. У этого скандинавского сериала есть ещё и неплохой американский римейк.
Мост (2011-2018)
На самой середине Эресуннского моста, связывающего Швецию с Данией, происходит краткое отключение электроэнергии. Появление освещения сопровождается обнаружением незнакомого объекта: тела женщины, обращенного головой к Швеции, ногами — к Дании. Чья полиция должна руководить расследованием убийства подброшенной за несколько минут мертвой женщины? У сериала есть немецкий, американский и русский римейки, но скандинавский лучше всех.