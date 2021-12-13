Киноподборка лучших детективных сериалов последних лет

Жестокое убийство молодой девушки влечет за собой затяжное полицейское разбирательство. Детектив Сара Лунд, собиравшаяся вслед за женихом переехать из Дании в Швецию, вынуждена остаться, чтобы расследовать это дело. Первое подозрение падает на кандидата на пост мэра. Однако вскоре Сара приходит к выводу, что, несмотря на очевидную связь политика с преступлением, круг подозреваемых, возможно окажется, гораздо шире. У этого скандинавского сериала есть ещё и неплохой американский римейк.