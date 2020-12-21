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Кинокритик Антон Долин назвал 10 лучших фильмов уходящего года

Автор Эвелина Никанорова 32
Антон Долин назвал лучшие фильмы 2020 года

Кинокритик Антон Долин назвал 10 лучших фильмов уходящего года.

Ниже — десятка лучших фильмов в алфавитном порядке. И еще два бонуса!

  1. «Дни» режиссера Цая Минляна
  2. «Землю кочевников» Хлои Чжао
  3. «Лаверс-рок» Стива Маккуина
  4. «Мальмкрог» Кристи Пуйю
  5. «Манк» Дэвида Финчера
  6. «Начало» Деи Кулумбегашвили
  7. «Новый порядок» Мишеля Франко
  8. «Пугало» Дмитрия Давыдова
  9. «Ученик» Чайтаньи Тамхане
  10. «Душа» Пита Доктера и Кемпа Пауэрса (мультфильм) 

Документальным фильмом года Долин назвал «Котлован» Андрея Грязева. А вот короткометражным фильмом года, по мнению кинокритика, стала картина «Человеческий голос» Педро Альмодовара.

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