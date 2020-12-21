Кинокритик Антон Долин назвал 10 лучших фильмов уходящего года.
Ниже — десятка лучших фильмов в алфавитном порядке. И еще два бонуса!
- «Дни» режиссера Цая Минляна
- «Землю кочевников» Хлои Чжао
- «Лаверс-рок» Стива Маккуина
- «Мальмкрог» Кристи Пуйю
- «Манк» Дэвида Финчера
- «Начало» Деи Кулумбегашвили
- «Новый порядок» Мишеля Франко
- «Пугало» Дмитрия Давыдова
- «Ученик» Чайтаньи Тамхане
- «Душа» Пита Доктера и Кемпа Пауэрса (мультфильм)
Документальным фильмом года Долин назвал «Котлован» Андрея Грязева. А вот короткометражным фильмом года, по мнению кинокритика, стала картина «Человеческий голос» Педро Альмодовара.