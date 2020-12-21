Кинокритик Антон Долин назвал 10 лучших фильмов уходящего года.

Ниже — десятка лучших фильмов в алфавитном порядке. И еще два бонуса!

«Дни» режиссера Цая Минляна «Землю кочевников» Хлои Чжао «Лаверс-рок» Стива Маккуина «Мальмкрог» Кристи Пуйю «Манк» Дэвида Финчера «Начало» Деи Кулумбегашвили «Новый порядок» Мишеля Франко «Пугало» Дмитрия Давыдова «Ученик» Чайтаньи Тамхане «Душа» Пита Доктера и Кемпа Пауэрса (мультфильм)

Документальным фильмом года Долин назвал «Котлован» Андрея Грязева. А вот короткометражным фильмом года, по мнению кинокритика, стала картина «Человеческий голос» Педро Альмодовара.

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