В iTunes и Play Market появилась прошлогодняя премьера, которую у нас из-за закрытых кинотеатров так и не показали На острие. Со Светланой Ходченковой в главной роли.

Лучшая саблистка мира, Александра Покровская, знаменита, богата и счастлива. Чтобы войти в историю, ей остается сделать последний шаг – взять олимпийское золото. Но путь ей преграждает девятнадцатилетняя Кира Егорова. Кира побеждает на всех соревнованиях и не сходит с обложек глянцевых журналов. Ее цель – занять место Покровской.