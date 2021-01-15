Балерина
Полина с детства мечтала стать балериной и подавала большие надежды. Родители хотели, чтобы девушка выступала на сцене Большого театра, но волею судеб Полина уехала в Париж к талантливому хореографу Лирии Эльсаж. Девушка решила найти свой путь и покорить своим танцем весь мир.
На острие
В iTunes и Play Market появилась прошлогодняя премьера, которую у нас из-за закрытых кинотеатров так и не показали На острие. Со Светланой Ходченковой в главной роли.
Лучшая саблистка мира, Александра Покровская, знаменита, богата и счастлива. Чтобы войти в историю, ей остается сделать последний шаг – взять олимпийское золото. Но путь ей преграждает девятнадцатилетняя Кира Егорова. Кира побеждает на всех соревнованиях и не сходит с обложек глянцевых журналов. Ее цель – занять место Покровской.
Смертельная зона / Outside the Wire
В будущем война ведётся с помощью пилотируемых дронов. Однажды пилот дрона вынужден отправиться в зону военных действий, где вместе с андроидом должен предотвратить ядерный взрыв. В главной роли Энтони Маки.
ВандаВижн / WandaVision
Весь прошлый год прошел без Киновселенной Marvel. Мстители победили Таноса, но не смогли победить корону и были вынуждены отдыхать целый год. И вот четвертая фаза начинается с сериала КВМ – о Ванде и Вижене. Алая Ведьма и Вижен живут тихой семейной жизнью, но начинают подозревать, что их реальность не то, чем кажется. Для тех, кто воспринимает говорящих енотов.
Локдаун / Locked Down
Премьера НВО 14 января
Стриминговая компания НВО Мах выпускает в свет самую актуальную комедию современности – Локдаун. Премьера 14 января. В главной роли – Энн Хэтэуэй и Чиветель Эджиофор.
Линда и Пакстон, муж и жена, доведены до отчаяния непрестанным со-присутствием в период локдауна. Оказалось, 24/7 – это слишком много для того, чтобы быть рядом с тем, за кого согласилась выйти замуж. Брак трещит по швам, супруги подают на развод, однако отношения между ними никак не закончатся.
И вот, когда весь мир надел маски, пара решилась на ограбление ювелирного магазина.
Секс в большом городе / Sex And The City
Сериал «Секс в большом городе» получил продолжение, которое выйдет на платформе HBO Max. Тизер сиквела опубликовала в Instagram актриса Сара Джессика Паркер, исполнительница одной из главных ролей в шоу.
Продолжение получило название And Just Like That («А затем»). Оно будет посвящено отношениям героинь оригинального сериала Кэрри, Шарлотты и Миранды. Исполнительница роли Саманты Ким Кэтролл не приняла участие в проекте, отмечает The Hollywood Reporter.
Сиквел будет состоять из десяти эпизодов. Его съемки начнутся весной в Нью-Йорке. Дата выхода шоу пока не раскрывается.
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