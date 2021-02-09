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Я могу - Я смогу!
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КИНОНОВИНКИ НЕДЕЛИ

Palmer (Палмер)

Apple TV+

Palmer (Палмер)

Палмер (Palmer) – Фильм от Apple TV, с Джастином Тиберлэйком в главной роли.

Выйдя из тюрьмы, бывшая звезда школьного американского футбола Эдди Палмер возвращается в родной городок.

Парень надеется наладить свою жизнь, но сталкивается с проблемами прошлого и неожиданно становится наставником мальчика, которого оставила мать.

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START

Обратная связь

Новый фильм Квартета И вышел на платформе Start 3 февраля.

31 декабря семеро друзей вновь собираются в загородном доме, чтобы вместе встретить Новый год, но предновогодний вечер полон сюрпризов.

Сериал Отпуск

ТНТ PREMIER

СЕРИАЛ ОТПУСК

Сериал Отпуск от ТНТ Priemier.

Геленджик. Семья северян в одиннадцатый раз приезжает отдыхать в гестхаус к семье южан. Саша — старший сын северян, хочет сделать предложение Люсе — дочери южан, с которой он дружит с детства. Но Саша еще не знает, что у нее есть парень.

Сашина мама Лариса, устав от выходок непутевого мужа Севы, решает развестись. У Севы есть время до конца отпуска, чтобы сохранить брак. В отличие от них, южане только начали свои отношения. Боря — небогатый, но очень хитрый хозяин гестхауса недавно начал жить с красоткой Мадиной. Но ее всеми силами пытается вернуть бывший — богатейший человек города Таймураз. Это история двух семей, в каждой из которых люди борются за любовь.

Охана: В поисках сокровища (Finding 'Ohana)

Netflix

Finding 'Ohana

Детский приключенческий фильм от Netflix.

Приехавшие на остров Оаху из Бруклина брат с сестрой погружаются в семейную историю, чтобы наладить связь с родными и найти давно утраченное сокровище.

Премьера 29 января.

Больше новинок кино

Максим Галкин: мини-фильм «‎Дистанционка»‎

Максим Галкин: мини-фильм «‎Дистанционка»‎

Эвелина Никанорова 30 декабря, 2020

Максим Галкин представил пародийный мини-фильм «‎Дистанционка»‎. Фильм о трудностях школьников, которым приходится учиться на удаленке из-за пандемии

Цифровая премьера комедии «Мажор. Фильм»

RUSRADIO LT 4 января, 2021

2 января, в обход кинотеатров, на Кино-поиске, вышло продолжение сериала «Мажор» - «Мажор. Фильм». В ролях: Павел Прилучный, Евгений Стычкин, Агния Дитковските.

Предсказания на 2021 год от Милы и Жени

Предсказания на 2021 год от Милы и Жени

RUSRADIO LT 8 января, 2021

Вот и дождались мы завершения 2020 года, который разные издания и соцсети называли самым ужасным. Но мы уверены, что для многих прошлый год был классным,

Российский фильм и сериал, которые появились онлайн накануне Нового года

Российский фильм и сериал, который появился онлайн накануне Нового года

RUSRADIO LT 28 декабря, 2020

Один день из жизни знаменитой правозащитницы Елизаветы Глинки. Она с мужем готовится к 30-летию свадьбы, решает дела своего фонда, её преследует полиция,

Советуем посмотреть с детьми

Советуем посмотреть с детьми

RUSRADIO LT 21 декабря, 2020

Последние киноновинки для детей и всей семьи.

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Актуальные новости

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Начался отопительный сезон. Что делать, если батареи все еще холодные?

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RUSRADIO LT – национальная радиостанция Литвы!

RUSRADIO LT – это новости, программы и игры адаптированные для слушателей в Литве.

Слушайте нас: В Вильнюсе – 105.6 В Каунасе – 100.4 В Клайпеда – 90.6 В Варене – 101.3 В Висагинасе – 98.3 В Девянишкес – 104.4 В Паневежисе – 103.7 В Укмерге – 89.9 В Утяне – 90.9 В Шяуляй – 105.8

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