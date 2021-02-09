Киноновинки недели

Palmer (Палмер)
Палмер (Palmer) – Фильм от Apple TV, с Джастином Тиберлэйком в главной роли.
Выйдя из тюрьмы, бывшая звезда школьного американского футбола Эдди Палмер возвращается в родной городок.
Парень надеется наладить свою жизнь, но сталкивается с проблемами прошлого и неожиданно становится наставником мальчика, которого оставила мать.
Новый фильм Квартета И вышел на платформе Start 3 февраля.
31 декабря семеро друзей вновь собираются в загородном доме, чтобы вместе встретить Новый год, но предновогодний вечер полон сюрпризов.
Сериал Отпуск
Сериал Отпуск от ТНТ Priemier.
Геленджик. Семья северян в одиннадцатый раз приезжает отдыхать в гестхаус к семье южан. Саша — старший сын северян, хочет сделать предложение Люсе — дочери южан, с которой он дружит с детства. Но Саша еще не знает, что у нее есть парень.
Сашина мама Лариса, устав от выходок непутевого мужа Севы, решает развестись. У Севы есть время до конца отпуска, чтобы сохранить брак. В отличие от них, южане только начали свои отношения. Боря — небогатый, но очень хитрый хозяин гестхауса недавно начал жить с красоткой Мадиной. Но ее всеми силами пытается вернуть бывший — богатейший человек города Таймураз. Это история двух семей, в каждой из которых люди борются за любовь.
Охана: В поисках сокровища (Finding 'Ohana)
Детский приключенческий фильм от Netflix.
Приехавшие на остров Оаху из Бруклина брат с сестрой погружаются в семейную историю, чтобы наладить связь с родными и найти давно утраченное сокровище.
Премьера 29 января.
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