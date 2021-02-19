Киноновинки недели от RUSRADIO LT

За час до рассвета
1946 год. Капитан Денис Журавлёв возвращается к мирной жизни и устраивается на службу в милицию.
Его начальник — майор Шумейко по прозвищу Сатана — человек с тяжёлым характером, но решения поставленных задач добивается любой ценой. Журавлёв появляется в команде как раз вовремя: в городе орудует банда преступника по прозвищу Клещ, и чтобы поймать его, нужен неординарный план, который Журавлёв берётся реализовать.
Однако скоро становится очевидно, что война, идущая в мирное время, когда непонятно кто друг, а кто враг, ещё запутаннее, чем война, с которой он только что вернулся.
Продолжение двух сезонов сериала «Нагиев на карантине».
Карантин прошёл и случилось то, чего так долго все ждали — снова начали летать самолеты! Люди, которые устали от самоизоляции рванули отдохнуть. И Дмитрий Нагиев не стал исключением. Ему поступило прекрасное предложение совместить приятное с полезным: поработать и параллельно отдохнуть в эмиратах.
Отказаться очень сложно — сумма хорошая, погода прекрасная, а всего-то нужно провести свадьбу шейха. Но не тут-то было! Поездка превращается в испытание, которое Дмитрий должен будет пройти, чтобы вернуться домой уже совсем другим Нагиевым.
Серебряные коньки
1899 год, рождественский Петербург.
Яркая праздничная жизнь бурлит на скованных льдом реках и каналах столицы. Накануне нового столетия судьба сводит тех, кому, казалось бы, не суждено было встретиться.
Люди из совершенно разных миров, Матвей – сын фонарщика, его единственное богатство – доставшиеся по наследству посеребренные коньки; Алиса – дочь крупного сановника, грезящая о науке. У каждого – своя непростая история, но, однажды столкнувшись, они устремляются к мечте вместе.
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