Киноновинки недели от RUSRADIO LT

1946 год. Капитан Денис Журавлёв возвращается к мирной жизни и устраивается на службу в милицию.

Его начальник — майор Шумейко по прозвищу Сатана — человек с тяжёлым характером, но решения поставленных задач добивается любой ценой. Журавлёв появляется в команде как раз вовремя: в городе орудует банда преступника по прозвищу Клещ, и чтобы поймать его, нужен неординарный план, который Журавлёв берётся реализовать.

Однако скоро становится очевидно, что война, идущая в мирное время, когда непонятно кто друг, а кто враг, ещё запутаннее, чем война, с которой он только что вернулся.