Огонь
Российский фильм о пожарных с Константином Хабенским в главной роли.
Героическая история о пожарных и спасателях. То, что обычно называют подвигом, для них — привычные будни, если только можно привыкнуть к смертельной опасности и предельному риску. Когда людям, попавшим в беду, кажется, что помощи ждать неоткуда, на выручку приходят спасатели, чтобы встать на пути беспощадной стихии.
Сериал Мастер
Бывший пилот гоночной команды «КАМАЗ-мастер» Денис Сазонов после 12-летнего перерыва и краха на всех жизненных фронтах хочет вернуться в родную команду. Но это оказывается непросто: когда-то, став самым молодым чемпионом мира в истории ралли-рейдов, он был уволен из «КАМАЗ-мастера» за нарушение командной этики. Сазонов устраивается в команду уборщиком, проходя весь путь «в руль» с самого начала.
Но и здесь его ждёт неприятный сюрприз: он встречает свою бывшую жену Женю, которая планирует занять место штурмана и стать первой женщиной-пилотом в мужском коллективе.
Семейка Крудс: Новоселье
В поисках нового жилища доисторическая семейка Крудс сталкивается с более цивилизованными Беттерманами. Между семьями возникает конфликт.
Больше новинок кино
Киноновинки недели от RUSRADIO LT: драма, сериал и детский мультфильм. Лучшие премьеры по мнению коллектива RUSARDIO LT
Представляем кино новики недели. Последние громкие премьеры по мнению коллектива RUSRADIO LT. Драма, комедия, сериал и детское кино.
Фильм «Приключения Паддингтона 3» находится в разработке у кинокомпании Studiocanal. Подробности нового «Паддингтона» пока не сообщаются. Но ранее режиссер первых двух частей Пол Кинг утверждал, что не будет снимать третий фильм. Но отметил, что все равно примет участие в его создании.
Бывшая первая леди США Мишель Обама будет вести кулинарное шоу для детей. Шоу Waffles + Mochi будет выходить на Netflix.
Представляем кино новики недели. Последние громкие премьеры по мнению коллектива RUSRADIO LT. Драма, комедия, сериал и детское кино.
Кинокомпания Skydance Media планирует перезапустить франшизу «Дети шпионов». Режиссер предыдущих частей Роберт Родригес также вернется к работе.
HBO Max и Warner Bros. проводят переговоры о совместном производстве сериала по вселенной Гарри Поттера. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
Кинокомпания Disney показала трейлер сборника короткометражных фильмов «Pixar Popcorn», основанных на вселенных самых популярных проектов Pixar.