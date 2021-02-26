Киноновинки недели от RUSRADIO LT: драма, сериал и детский мультфильм

Бывший пилот гоночной команды «КАМАЗ-мастер» Денис Сазонов после 12-летнего перерыва и краха на всех жизненных фронтах хочет вернуться в родную команду. Но это оказывается непросто: когда-то, став самым молодым чемпионом мира в истории ралли-рейдов, он был уволен из «КАМАЗ-мастера» за нарушение командной этики. Сазонов устраивается в команду уборщиком, проходя весь путь «в руль» с самого начала.

Но и здесь его ждёт неприятный сюрприз: он встречает свою бывшую жену Женю, которая планирует занять место штурмана и стать первой женщиной-пилотом в мужском коллективе.