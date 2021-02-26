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Киноновинки недели от RUSRADIO LT: драма, сериал и детский мультфильм

Автор RUSRADIO LT 18
Киноновинки недели от RUSRADIO LT: драма, сериал и детский мультфильм

Огонь

Огонь_(афиша)

Российский фильм о пожарных с Константином Хабенским в главной роли.

Героическая история о пожарных и спасателях. То, что обычно называют подвигом, для них — привычные будни, если только можно привыкнуть к смертельной опасности и предельному риску. Когда людям, попавшим в беду, кажется, что помощи ждать неоткуда, на выручку приходят спасатели, чтобы встать на пути беспощадной стихии.

Сериал Мастер

сериал Мастер

Бывший пилот гоночной команды «КАМАЗ-мастер» Денис Сазонов после 12-летнего перерыва и краха на всех жизненных фронтах хочет вернуться в родную команду. Но это оказывается непросто: когда-то, став самым молодым чемпионом мира в истории ралли-рейдов, он был уволен из «КАМАЗ-мастера» за нарушение командной этики. Сазонов устраивается в команду уборщиком, проходя весь путь «в руль» с самого начала.

Но и здесь его ждёт неприятный сюрприз: он встречает свою бывшую жену Женю, которая планирует занять место штурмана и стать первой женщиной-пилотом в мужском коллективе.

Семейка Крудс: Новоселье

Семейка Крудс: Новоселье

В поисках нового жилища доисторическая семейка Крудс сталкивается с более цивилизованными Беттерманами. Между семьями возникает конфликт.

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Киноновинки недели от RUSRADIO LT: драма, сериал и детский мультфильм

Киноновинки недели от RUSRADIO LT: драма, сериал и детский мультфильм

26 февраля, 2021

Киноновинки недели от RUSRADIO LT: драма, сериал и детский мультфильм. Лучшие премьеры по мнению коллектива RUSARDIO LT

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КИНОНОВИНКИ

Киноновинки недели от RUSRADIO LT

19 февраля, 2021

Представляем кино новики недели. Последние громкие премьеры по мнению коллектива RUSRADIO LT. Драма, комедия, сериал и детское кино.

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Медвежонок Паддингтон

Приключения Паддингтона вернутся на большие экраны

19 февраля, 2021

Фильм «Приключения Паддингтона 3» находится в разработке у кинокомпании Studiocanal. Подробности нового «Паддингтона» пока не сообщаются. Но ранее режиссер первых двух частей Пол Кинг утверждал, что не будет снимать третий фильм. Но отметил, что все равно примет участие в его создании.

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Мишель Обама

Мишель Обама запускает кулинарное шоу для детей на Netflix

11 февраля, 2021

Бывшая первая леди США Мишель Обама будет вести кулинарное шоу для детей. Шоу Waffles + Mochi будет выходить на Netflix.

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КИНОНОВИНКИ НЕДЕЛИ

Киноновинки недели

9 февраля, 2021

Представляем кино новики недели. Последние громкие премьеры по мнению коллектива RUSRADIO LT. Драма, комедия, сериал и детское кино.

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Дети шпионов

Перезапуск франшизы «Дети шпионов»

28 января, 2021

Кинокомпания Skydance Media планирует перезапустить франшизу «Дети шпионов». Режиссер предыдущих частей Роберт Родригес также вернется к работе.

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Гарри Поттер

По вселенной Гарри Поттера снимут сериал

26 января, 2021

HBO Max и Warner Bros. проводят переговоры о совместном производстве сериала по вселенной Гарри Поттера. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

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Pixar Popcorn

Disney: трейлер сборника короткометражных фильмов «Pixar Popcorn»

21 января, 2021

Кинокомпания Disney показала трейлер сборника короткометражных фильмов «Pixar Popcorn», основанных на вселенных самых популярных проектов Pixar.

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