Новости Что посмотреть

Киноновинки недели от RUSRADIO LT: подборка комедий

Автор RUSRADIO LT 229
Новинки КИНО

Последний богатырь: Корень зла

START

Последний богатырь: Корень зла

Продолжение истории попаданца из нашего времени в мир Трёх богатырей.

Во второй части зрители узнают об истоках древнего зла, с которым героям пришлось столкнуться в первом фильме, увидят новые уголки сказочного Белогорья, и станут свидетелями захватывающих схваток с участием былинных богатырей.

В главных ролях: Виктор Хорыняк, Елена Яковлева, Сергей Бурунов и др.

Я не шучу

Кинопоиск

Я не шучу

Лене 49. У нее двое детей, двое бывших мужей, свекровь, три кредита и собака. По таким, как Лена рассчитывают стоимость потребительской корзины. Но только в свою корзину она добавит бутылку вина и обязательно расскажет об этом вечером со сцены.

Подруги говорят, что ей нужен ботокс и мужик. А Лена хочет, чтобы ее встречали смехом и аплодисментами. Потому что Лена — стендап-комик. И событий в ее жизни хватит не на одно шоу.

В главной роли Елена Новикова – реальный стендап комик, участник Stand up на ТНТ и победительница Открытого Микрофона.

Девушки с Макаровым

PREMIER

Девушки с Макаровым premier
Это история о том, как в одном полицейском отделе будут уживаться мужественный, прямолинейный и ироничный майор Павел Макаров, который не верит в женский профессионализм, и четыре молодые выпускницы Школы полиции, абсолютно непохожие друг на друга девушки.
 
Они постараются доказать Макарову, что главное в оперативной работе – талант и смелость, а не пол, хотя и он тоже дает бонусы. В главной роли Павел Майков.

Больше новинок кино

КИНОНОВИНКИ НЕДЕЛИ

Киноновинки недели

9 февраля, 2021

Представляем кино новики недели. Последние громкие премьеры по мнению коллектива RUSRADIO LT. Драма, комедия, сериал и детское кино.

,
The New York Times: десятка лучших картин года

The New York Times: десятка лучших картин года

7 декабря, 2020

Автором этого топа-10 стала одна из ведущих кинокритиков газеты Манола Даргис. В списке оказалось сразу две российские картины.

, ,

Цифровая премьера комедии «Мажор. Фильм»

4 января, 2021

2 января, в обход кинотеатров, на Кино-поиске, вышло продолжение сериала «Мажор» - «Мажор. Фильм». В ролях: Павел Прилучный, Евгений Стычкин, Агния Дитковските.

,
КИНОНОВИНКИ

Киноновинки недели от RUSRADIO LT

19 февраля, 2021

Представляем кино новики недели. Последние громкие премьеры по мнению коллектива RUSRADIO LT. Драма, комедия, сериал и детское кино.

,
Гарри Поттер

По вселенной Гарри Поттера снимут сериал

26 января, 2021

HBO Max и Warner Bros. проводят переговоры о совместном производстве сериала по вселенной Гарри Поттера. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

,
Медвежонок Паддингтон

Приключения Паддингтона вернутся на большие экраны

19 февраля, 2021

Фильм «Приключения Паддингтона 3» находится в разработке у кинокомпании Studiocanal. Подробности нового «Паддингтона» пока не сообщаются. Но ранее режиссер первых двух частей Пол Кинг утверждал, что не будет снимать третий фильм. Но отметил, что все равно примет участие в его создании.

, , ,

IMDb: самые популярные сериалы 2020 года

11 декабря, 2020

Портал IMDb опубликовал рейтинг самых популярных сериалов среди пользователей сайта за 2020 год.

, ,
«КиноПоиск» указал кошек и котов в качестве актеров

«КиноПоиск» указал кошек и котов в качестве актеров

5 января, 2021

Главными героями документального фильма «Город кошек» стали семь котиков: Осман, Дениз, Псикопат, Аслан Паркаси, Дюман, Гамсиз, Сари.

, ,
Метки:

Актуальные новости

Илья Лагутенко

Диджитал-перформанс на стихотворение Осипа Мандельштама «Раковина»

Автор Эвелина Никанорова

В Латвии возобновилось очное обучение для младших школьников

Автор RUSRADIO LT
Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

Клайпеда – о дорогах и парковках

Автор RUSRADIO LT
С сегодняшнего дня изменилось расписание поездов

С сегодняшнего дня изменилось расписание поездов

Автор RUSRADIO LT
Столичные автобусы и троллейбусы будут курсировать реже

Столичные автобусы и троллейбусы будут курсировать реже

Автор RUSRADIO LT
Аль Пачино

Аль Пачино вздремнул во время созвона «Золотой глобус» по зуму

Автор Эвелина Никанорова
Для приезжающих в Англию - 10 дней карантина

Для приезжающих в Англию – 10 дней карантина

Автор RUSRADIO LT
Финансовая неизвестность не отменяет покупки рождественских подарков

Финансовая неизвестность не отменяет покупки рождественских подарков

Автор RUSRADIO LT
CIAO 2020

«Вечерний Ургант» представили альбом «Ciao, 2020»

Автор Эвелина Никанорова