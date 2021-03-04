Киноновинки недели от RUSRADIO LT: подборка комедий

Лене 49. У нее двое детей, двое бывших мужей, свекровь, три кредита и собака. По таким, как Лена рассчитывают стоимость потребительской корзины. Но только в свою корзину она добавит бутылку вина и обязательно расскажет об этом вечером со сцены.

Подруги говорят, что ей нужен ботокс и мужик. А Лена хочет, чтобы ее встречали смехом и аплодисментами. Потому что Лена — стендап-комик. И событий в ее жизни хватит не на одно шоу.

В главной роли Елена Новикова – реальный стендап комик, участник Stand up на ТНТ и победительница Открытого Микрофона.