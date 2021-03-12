Киноновинки недели от RUSRADIO LT: Угрюм-река, День «Да», По наклонной

Первый канал представляет экранизацию одноимённого романа Вячеслава Шишкова.

В центре сюжета история семьи Громовых. Отец и сын, Петр и Прохор Громовы, влюбляются в роковую красавицу Анфису Козыреву.

Действия разворачиваются в конце XIX–начале XX века в Сибири. Чтобы избавиться от соперника, отец отправляет Прохора в опасный путь: поручает пройти непроходимую доселе Угрюм-реку. Прохор выполняет поручение, но возвращается в родное село совсем другим человеком: теперь он намерен покорить всю Сибирь. Постепенно жажда золота и одержимость собственным величием приводят Прохора к краху.