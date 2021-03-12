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Киноновинки недели от RUSRADIO LT: Угрюм-река, День «Да», По наклонной

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НОВИНКИ КИНО НЕДЕЛИ

Угрюм-река

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Первый канал представляет экранизацию одноимённого романа Вячеслава Шишкова.

В центре сюжета история семьи Громовых. Отец и сын, Петр и Прохор Громовы, влюбляются в роковую красавицу Анфису Козыреву.

Действия разворачиваются в конце XIX–начале XX века в Сибири. Чтобы избавиться от соперника, отец отправляет Прохора в опасный путь: поручает пройти непроходимую доселе Угрюм-реку. Прохор выполняет поручение, но возвращается в родное село совсем другим человеком: теперь он намерен покорить всю Сибирь. Постепенно жажда золота и одержимость собственным величием приводят Прохора к краху.

День «да»

NETFLIX

День «да» netflix

Семейный фильм от Netflix. Устав постоянно говорить «нет», семейная пара разрешает детям весь день устанавливать свои правила. Так начинается семейное приключение.

В фильме играет Дженнифер Гарнер.

По наклонной

APPLE TV+

Новый фильм от Apple. Армейский медик Нико Уокер вернулся из Ирака с недиагностированным посттравматическим синдромом.
В попытке совладать с тяжёлыми воспоминаниями о войне он начинает злоупотреблять опиатами и в итоге, чтобы поддержать свою зависимость, берётся грабить банки. В главной роли Человек паук Том Холланд

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«‎Земля кочевников» - лучший фильм 2020 года

«‎Земля кочевников» – лучший фильм 2020 года

11 января, 2021

По версии Национального общества кинокритиков США драма «‎Земля кочевников»‎ Хлои Чжао стала главным фильмом 2020 года, сообщает Los Angeles Times.

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Фильм «Уроки фарси» лишили права на «Оскар»

Фильм «Уроки фарси» лишили права на «Оскар»

11 января, 2021

Белорусский фильм «Уроки фарси» режиссера Вадима Перельмана лишили права бороться за кинопремию «Оскар», пишет Variety.

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Deadpool-3

«Дэдпул-3» получит прокатный рейтинг R

12 января, 2021

Третья часть франшизы «Дэдпул» получит прокатный рейтинг R (то есть будет доступна зрителям младше 17 лет только в присутствии родителей). Кроме того, картина станет частью киновселенной Marvel.

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Женщины сняли в 2020 году рекордное количество фильмов

Женщины сняли в 2020 году рекордное количество фильмов

4 января, 2021

Женщины сняли в 2020 году рекордное количество фильмов. Об этом сообщает Variety. Такой показатель выше, чем годом ранее, когда женщины сняли 12% …

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Медвежонок Паддингтон

Приключения Паддингтона вернутся на большие экраны

19 февраля, 2021

Фильм «Приключения Паддингтона 3» находится в разработке у кинокомпании Studiocanal. Подробности нового «Паддингтона» пока не сообщаются. Но ранее режиссер первых двух частей Пол Кинг утверждал, что не будет снимать третий фильм. Но отметил, что все равно примет участие в его создании.

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В сети появилась вторая часть о Чудо-женщине. Фильм так и называется Чудо Женщина: 1984. В главных ролях: Галь Гадот, Крис Пайн и Педро Паскаль.

2 киноновинки недели

30 декабря, 2020

В сети появилась вторая часть о Чудо-женщине. Фильм так и называется Чудо Женщина: 1984. В главных ролях: Галь Гадот, Крис Пайн и Педро Паскаль.

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Премьеры на Netflix на этой неделе

Премьеры на Netflix на этой неделе

5 января, 2021

Молодая мать потеряла ребёнка в результате осложнений во время родов. Она пытается справиться с горем, попутно разбираясь в сложных отношениях с мужем и матерью. В главных ролях Ванесса Кирби и Шайа ЛаБаф.

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Чудо-женщина

Фильм «Чудо-женщина: 1984» выдвинули на премию «Оскар»

13 января, 2021

Киностудия Warner Bros. выдвинула фильм «Чудо-женщина:1984» на премию «Оскар» во всех категориях. Об этом сообщил ComicBook. 

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