Киноновинки недели от RUSRADIO LT: Угрюм-река, День «Да», По наклонной

Первый канал представляет экранизацию одноимённого романа Вячеслава Шишкова.
В центре сюжета история семьи Громовых. Отец и сын, Петр и Прохор Громовы, влюбляются в роковую красавицу Анфису Козыреву.
Действия разворачиваются в конце XIX–начале XX века в Сибири. Чтобы избавиться от соперника, отец отправляет Прохора в опасный путь: поручает пройти непроходимую доселе Угрюм-реку. Прохор выполняет поручение, но возвращается в родное село совсем другим человеком: теперь он намерен покорить всю Сибирь. Постепенно жажда золота и одержимость собственным величием приводят Прохора к краху.
День «да»
Семейный фильм от Netflix. Устав постоянно говорить «нет», семейная пара разрешает детям весь день устанавливать свои правила. Так начинается семейное приключение.
В фильме играет Дженнифер Гарнер.
По наклонной
Больше новинок кино
По версии Национального общества кинокритиков США драма «Земля кочевников» Хлои Чжао стала главным фильмом 2020 года, сообщает Los Angeles Times.
Белорусский фильм «Уроки фарси» режиссера Вадима Перельмана лишили права бороться за кинопремию «Оскар», пишет Variety.
Третья часть франшизы «Дэдпул» получит прокатный рейтинг R (то есть будет доступна зрителям младше 17 лет только в присутствии родителей). Кроме того, картина станет частью киновселенной Marvel.
Женщины сняли в 2020 году рекордное количество фильмов. Об этом сообщает Variety. Такой показатель выше, чем годом ранее, когда женщины сняли 12% …
Фильм «Приключения Паддингтона 3» находится в разработке у кинокомпании Studiocanal. Подробности нового «Паддингтона» пока не сообщаются. Но ранее режиссер первых двух частей Пол Кинг утверждал, что не будет снимать третий фильм. Но отметил, что все равно примет участие в его создании.
В сети появилась вторая часть о Чудо-женщине. Фильм так и называется Чудо Женщина: 1984. В главных ролях: Галь Гадот, Крис Пайн и Педро Паскаль.
Молодая мать потеряла ребёнка в результате осложнений во время родов. Она пытается справиться с горем, попутно разбираясь в сложных отношениях с мужем и матерью. В главных ролях Ванесса Кирби и Шайа ЛаБаф.
Киностудия Warner Bros. выдвинула фильм «Чудо-женщина:1984» на премию «Оскар» во всех категориях. Об этом сообщил ComicBook.