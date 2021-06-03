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Кинопремьеры на экранах литовских кинотеатров

Автор Gintaras Zukas 18
Кинопремьеры на экранах литовских кинотеатров

На этой неделе на экраны литовских кинотеатров выходят четыре фильма, на любой вкус и цвет. Коротко о каждом из них.

Заклятие 3: По воле Дьявола / The Conjuring: The Devil Made Me Do It (2021)

Подозреваемый в ужасном убийстве юноша, в свою защиту заявил, что был одержим демоном. Это дело поразило даже опытных исследователей паранормальных явлений.

Семейка Крудс: Новоселье / The Croods: A New Age (2020)

В поисках нового жилища, доисторическая семейка Крудс сталкивается с более цивилизованными Бетерманами. Между семьями возникает конфликт.

День курка / Boss Level (2019)

Каждый день бывший спецназовец Рой Палвер погибает и снова оказывается в том же дне. Рой решает выяснить, как ему самому выбраться из этой невыносимой временной петли. В главных ролях: Фрэнк Грилло, Мэл Гибсон, Наоми Уоттс.

Линия горизонта / Horizon Line (2020)

Во время полёта частного самолёта, у пилота случается сердечный приступ прямо в небе. И теперь Сара и Джексон одни – без всякой связи, а главное – без понятия, как посадить самолет. 

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Кинопремьеры на экранах литовских кинотеатров
Новости Что посмотреть

Кинопремьеры на экранах литовских кинотеатров

Gintaras Zukas 2021-06-03

На этой неделе на экраны литовских кинотеатров выходят четыре фильма, на любой вкус и цвет. Коротко о каждом из них. Заклятие 3: По воле Дьявола / The Conjuring: The Devil Made Me Do It (2021) Подозреваемый в

Кинопремьеры на экранах литовских кинотеатров
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Топ-6 фильмов с летним настроением

Gintaras Zukas 2021-06-01

Сегодня первый день лета. По этому поводу топ-6 фильмов с летним настроением. Хороший год / A Good Year (2006) Воротила Лондонской фондовой биржи наследует винодельню в Провансе. По

Кинопремьеры на экранах литовских кинотеатров
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Самые интересные премьеры Netflix в июне

Gintaras Zukas 2021-05-31

Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами / Sweet Tooth (2021) 4 июня Экранизация одноименного комикса. После разрушительного катаклизма Гас — полумальчик-полуолень — вместе с группой людей и

Кинопремьеры на экранах литовских кинотеатров
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Появился новый тизер культового сериала «Декстер»

Эвелина Никанорова 2021-05-31

Видеоролик представляет девятый сезон культового сериала, который выходил на экранах с 2006 по 2013 годы. На сервисе Showtime появился новый промо-ролик, представляющий очередной

Кинопремьеры на экранах литовских кинотеатров
Новости Что посмотреть

Netflix приобрел права на фильмы «Брат» и «Брат 2»

Эвелина Никанорова 2021-05-31

Стриминговая платформа Netflix приобрела у российской компании «СТВ» права на фильмы режиссера Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». На сайте сервиса уже появилось

Кинопремьеры на экранах литовских кинотеатров
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Фильмы о средневековье

Gintaras Zukas 2021-05-28

29 мая отмечается День конца средневековья. По этому поводу топ-6 фильмов о рыцарях и средневековье. Черный котел / The Black Cauldron (1985) Главный герой – Таран, мальчик-свинопас, мечтающий

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