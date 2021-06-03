Кинопремьеры на экранах литовских кинотеатров

Каждый день бывший спецназовец Рой Палвер погибает и снова оказывается в том же дне. Рой решает выяснить, как ему самому выбраться из этой невыносимой временной петли. В главных ролях: Фрэнк Грилло, Мэл Гибсон, Наоми Уоттс.