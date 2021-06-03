На этой неделе на экраны литовских кинотеатров выходят четыре фильма, на любой вкус и цвет. Коротко о каждом из них.
Заклятие 3: По воле Дьявола / The Conjuring: The Devil Made Me Do It (2021)
Подозреваемый в ужасном убийстве юноша, в свою защиту заявил, что был одержим демоном. Это дело поразило даже опытных исследователей паранормальных явлений.
Семейка Крудс: Новоселье / The Croods: A New Age (2020)
В поисках нового жилища, доисторическая семейка Крудс сталкивается с более цивилизованными Бетерманами. Между семьями возникает конфликт.
День курка / Boss Level (2019)
Каждый день бывший спецназовец Рой Палвер погибает и снова оказывается в том же дне. Рой решает выяснить, как ему самому выбраться из этой невыносимой временной петли. В главных ролях: Фрэнк Грилло, Мэл Гибсон, Наоми Уоттс.
Линия горизонта / Horizon Line (2020)
Во время полёта частного самолёта, у пилота случается сердечный приступ прямо в небе. И теперь Сара и Джексон одни – без всякой связи, а главное – без понятия, как посадить самолет.
Больше киноновинок
Кинопремьеры на экранах литовских кинотеатров
На этой неделе на экраны литовских кинотеатров выходят четыре фильма, на любой вкус и цвет. Коротко о каждом из них. Заклятие 3: По воле Дьявола / The Conjuring: The Devil Made Me Do It (2021) Подозреваемый в
Топ-6 фильмов с летним настроением
Сегодня первый день лета. По этому поводу топ-6 фильмов с летним настроением. Хороший год / A Good Year (2006) Воротила Лондонской фондовой биржи наследует винодельню в Провансе. По
Самые интересные премьеры Netflix в июне
Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами / Sweet Tooth (2021) 4 июня Экранизация одноименного комикса. После разрушительного катаклизма Гас — полумальчик-полуолень — вместе с группой людей и
Появился новый тизер культового сериала «Декстер»
Видеоролик представляет девятый сезон культового сериала, который выходил на экранах с 2006 по 2013 годы. На сервисе Showtime появился новый промо-ролик, представляющий очередной
Netflix приобрел права на фильмы «Брат» и «Брат 2»
Стриминговая платформа Netflix приобрела у российской компании «СТВ» права на фильмы режиссера Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». На сайте сервиса уже появилось
Фильмы о средневековье
29 мая отмечается День конца средневековья. По этому поводу топ-6 фильмов о рыцарях и средневековье. Черный котел / The Black Cauldron (1985) Главный герой – Таран, мальчик-свинопас, мечтающий