Кинопремьеры в кинотеатрах Литвы

У отца деменция, и это очень тревожит его дочь. Она не хочет оставлять отца без присмотра и пытается найти ему сиделку. Энтони отметает все предложенные варианты. В главных ролях обладатель «Оскара» за эту роль Энтони Хопкинс и Оливия Колман.