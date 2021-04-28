Кинопремьеры в кинотеатрах Литвы

Кинотеатры возвращаются после вынужденного простоя. И уже с этой среды фильмы можно посмотреть на большом экране. Коротко обо всех премьерах.
Отец / The Father (2020
У отца деменция, и это очень тревожит его дочь. Она не хочет оставлять отца без присмотра и пытается найти ему сиделку. Энтони отметает все предложенные варианты. В главных ролях обладатель «Оскара» за эту роль Энтони Хопкинс и Оливия Колман.
Девушка, подающая надежды / Promising Young Woman (2020)
Кассандра по вечерам посещает бары, где, притворяясь сильно пьяной, ведёт охоту на мужчин. Таким образом Кассандра мстит за события студенческих лет. В главной роли Кэри Маллиган. Лучший оригинальный сценарий на «Оскаре» 2021.
Душа / Soul (2020)
Школьный учитель музыки, падает в люк и умирает. Волею случая он становится наставником упрямой души 22, которая много веков не может отправиться на Землю. Лучший мультфильм года по мнению киноакадемии «Оскар».
Чудо-Женщина 1984 / Wonder Woman 1984 (2020)
События фильма разворачиваются вокруг загадочного кристалла, который может исполнять желания. Главной героине предстоит предотвратить угрозу, которая повисла над человечеством. В главных ролях Галь Гадот, Педро Паскаль и Крис Пайн.
Дичь / Freaky (2020)
Маньяк по кличке Мясник и старшеклассница Милли – меняются телами. Теперь ей предстоит выяснить, как вернуться в своё тело и при этом не попасться полиции. В Главных ролях Винс Вон и Кэтрин Ньютон.
Мортал Комбат / Mortal Kombat (2021)
Бойцы разных эпох, культур и миров сталкиваются в смертельном поединке. Экранизация культовой видео-игры.
Огонь (2020)
Героическая история о пожарных и спасателях. Когда людям, попавшим в беду, кажется, что помощи ждать неоткуда, на выручку приходят спасатели, чтобы встать на пути беспощадной стихии. В главных ролях Константин Хабенский, Иван Янковский, Стася Милославская.
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