Кипр открывает воздушное пространство для желающих отдохнуть

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Власти Кипра одобрили план действий по открытию аэропортов Ларнаки и Пафоса. Возобновление работы международного воздушного транспорта запланировано в два этапа: первый этап будет проходить с 9 по 19 июня, а второй этап начнется 20 июня.

На первом этапе полеты будут разрешены из Литвы, Греции, Болгарии, Словении, Словакии, Израиля, Мальты, Венгрии, Германии, Дании, Австрии, Норвегии, Финляндии. На втором этапе — из Польши, Эстонии, Чехии, Хорватии, Швейцарии и Румынии.

С 9 по 19 июня лица, прибывающие на Кипр, должны будут предоставить справку о отрицательном результате теста на коронавирус, проведенного в сертифицированной лаборатории не ранее, чем за 72 часа до полета. С 20 июня такое требование применяться не будет.