Covid-19

Кипр упростил правила въезда для туристов

Автор R•RADIO

Кипр упростил правила въезда для иностранных туристов, отменив обязательную для заполнения форму CyprusFlightPass.

Кипр упростил правила въезда для туристов

Согласно заявлению властей, вакцинированные или переболевшие коронавирусом туристы могут посещать Кипр без каких-либо ограничений. Потребуется только сертификат вакцинации или справка о перенесенном заболевании.

Невакцинированные или непереболевшие путешественники по прилете должны предоставить результаты ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета, или теста на антитела, сделанного за 24 часа до рейса.

Туристы младше 12 лет не обязаны предъявлять никаких справок.

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