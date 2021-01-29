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Киркоров 10 раз едет на Евровидение

Автор Эвелина Никанорова 10
Наталья Гордиенко и Филипп Киркоров

Российский певец Филипп Киркоров представит Молдавию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2021». 

Новость Киркоров сообщил на своей странице в Instagram. Певец уточнил, что поедет на конкурс вместе с молдавской певицей Натальей Гордиенко. 

«Да! Теперь официально! Мы едем покорять “Евровидение-2021” вместе с Натальей Гордиенко от Молдовы», — написал Киркоров.

Кроме того, он добавил, что международная команда готовит «очень сладкую премьеру».

Как отмечается, новая песня выйдет в ближайшее время. Киркоров выразил надежду на то, что слушатели и поклонники будут удивлены.

Ранее в январе комментатор, актер и комик Грэм Нортон рассказал, что «Евровидение» состоится в 2021 году, несмотря на пандемию коронавируса. В этом году конкурс должен пройти в Роттердаме 18-22 мая.

Отметим, что недавно группа The ROOP выпустила песню, с которой будет представлять Литву на конкурсе ‎«‎Евровидение 2021»‎.

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