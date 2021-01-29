Киркоров 10 раз едет на Евровидение

Российский певец Филипп Киркоров представит Молдавию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2021».
Новость Киркоров сообщил на своей странице в Instagram. Певец уточнил, что поедет на конкурс вместе с молдавской певицей Натальей Гордиенко.
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«Да! Теперь официально! Мы едем покорять “Евровидение-2021” вместе с Натальей Гордиенко от Молдовы», — написал Киркоров.
Кроме того, он добавил, что международная команда готовит «очень сладкую премьеру».
Как отмечается, новая песня выйдет в ближайшее время. Киркоров выразил надежду на то, что слушатели и поклонники будут удивлены.
Ранее в январе комментатор, актер и комик Грэм Нортон рассказал, что «Евровидение» состоится в 2021 году, несмотря на пандемию коронавируса. В этом году конкурс должен пройти в Роттердаме 18-22 мая.
Отметим, что недавно группа The ROOP выпустила песню, с которой будет представлять Литву на конкурсе «Евровидение 2021».