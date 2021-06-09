Киркоров обвинил продюсера Светланы Лободы в плагиате

Филипп Киркоров обвинил продюсера Нателлу Крапивину в гомофобии и плагиате при работе с певицей Светланой Лободой. Об этом музыкант сообщил в посте в инстаграме.

Певец заявил, что Крапивина и Лобода «воруют номера других артистов», ведут себя надменно и накручивают просмотры видео с выступлений. Так артист отреагировал на комментарий Крапивиной под его фото с рэпером Dava.

«Паноптикум в чистом виде. Раньше таких на Кавказе расчленяли на шашлыки», — написала продюсер.

В ответ Киркоров назвал подобные высказывания проявлением гомофобии и дискриминации, а также оскорблением и угрозой в соцсетях.

«Всегда буду жестко выступать против любой дискриминации человека, основанной на каких‑либо признаках. И да, главное — поддерживать талантливых людей, молодых артистов. Вот космос, до которого вам — как до луны», — сказал Киркоров.

К публикации он приложил видео с выступлением Светланы Лободы на премии Муз-ТВ, а также фрагмент шоу американской певицы Бейонсе. Образы артисток, а также хореография представления выглядят довольно похожими.

Нателла Крапивина и Светлана Лобода не прокомментировали обвинения. Однако вскоре в телеграм-канале продюсера появилось сообщение о прекращении работы с Лободой.

«Не хочу иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу», — добавила Крапивина.

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