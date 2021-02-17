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Киркоров просит отменить запрет на въезд в Литву

Автор RUSRADIO LT 31

Звезда российской эстрады Филипп Киркоров просит Вильнюсский суд отменить назначенный ему Департаментом миграции запрет приезжать в Литву сроком на 5 лет. 

Киркоров имеет двойное гражданство – российское и болгарское. Суд пока решает, принимать ли жалобу певца.

Напомним, что в середине января Департамент миграции по запросу МИДа включил Киркорова в список нежелательных лиц. По мнению литовских политиков, исполнители, концертирующие в Крыму и поддерживающие оккупацию региона, не должны приниматься в демократических странах.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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