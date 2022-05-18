Кит Харингтон станет чудовищем Франкенштейна

Кит Харингттон и Клара Ругор присоединились к касту проекта «Монстр Мэри Шелли» (Mary’s Monster) режиссера Фэррена Блэкберна.

Как сообщает NME, это будет «рок-н-рольный взгляд» на историю создания романа XIX века «Франкенштейн» Мэри Шелли «через призму сегодняшнего дня, на фоне современной музыки, секса и наркотиков».

– Боясь высказать свои темные, трансгрессивные мысли, но в то же время движимая ими творчески, Мэри соблазняется своим внутренним монстром, катапультирующим ее в опасный, разрушительный психологический роман, подобного которому никогда не было раньше, – сообщается в синопсисе.

Ругор сыграет писательницу, а Харингтон – чудовище Франкенштейна (порожденное ее воображением). Роль мужа главной героини досталась Фердию Уолш-Пило («CODA: Ребенок глухих родителей»).

– «Монстр Мэри Шелли» — блестяще оригинальный и увлекательный сценарий, и я наслаждаюсь идеей изобразить уникальную часть этого монстра – воплощение души Мэри Шелли, — говорит Кит.

– Для меня большая честь присоединиться к этому проекту и стать частью рассказа о такой влиятельной женщине-революционерке, — призналась Ругор. — Я очень рад воплотить в жизнь этот знаменитый женский голос и глубже погрузиться в мир и психику Мэри Шелли.

Сценарий для фильма написали Дебора Бакстром и Стивен Халлетт, а композитор Мариус де Фриз («Ла Ла Лэнд», «За мечтой») выступит в качестве исполнительного музыкального продюсера.

Источник: InterMedia