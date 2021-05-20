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Китайский марсоход прислал свои первые видео с поверхности Марса

Автор Эвелина Никанорова 25
Китайский марсоход прислал свои первые видео с поверхности Марса

Первый в истории Китая марсоход «Чжужун» прислал на Землю видео и фотографии, которые снял на Красной планете. Материалы публикует Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Два снимка и два коротких видео сделали во время и после высадки зонда на Марс. На фотографиях видно, как «Чжучжун» отделяется от спускаемого модуля, а также разворачивает антенну, солнечные панели и другие механизмы в штатном режиме. А два видео показывают, как капсула, доставившая «Чжужун» к поверхности планеты, отделилась от станции «Тяньвэнь-1».

Автоматическая межпланетная станция «Тяньвэнь-1» приземлилась с зондом на поверхность Марса 15 мая. Таким образом Китай стал второй после США страной, доставившей свой марсоход на Красную планету.

«Чжужун» будет работать там в течение 90 земных суток. Он займется исследованием грунта, ионосферы и климата планеты. Разумеется, также продолжит делать снимки.

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