Новости Самоуправления

Клайпеда – Европейская молодежная столица 2021

Автор RUSRADIO LT 30
Клайпеда - Европейская молодежная столица 2021

2021-й – это год, который Клайпеда встречает в качестве Европейской молодежной столицы. Этот титул она переняла из французского Амьена.

Проект «Клайпеда – Европейская молодежная столица 2021»  составляют девять платформ, которые представляют молодежные идеи, вызовы и проблемы. Среди прочих – это слабая политическая активность, творчество, бизнес-идеи и т.п. В программе наступившего года – 67 мероприятий, 70 организаций и 133 представителя молодежи из разных стран.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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