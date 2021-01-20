2021-й – это год, который Клайпеда встречает в качестве Европейской молодежной столицы. Этот титул она переняла из французского Амьена.

Проект «Клайпеда – Европейская молодежная столица 2021» составляют девять платформ, которые представляют молодежные идеи, вызовы и проблемы. Среди прочих – это слабая политическая активность, творчество, бизнес-идеи и т.п. В программе наступившего года – 67 мероприятий, 70 организаций и 133 представителя молодежи из разных стран.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.