Клайпеда испытывает новые переключатели на переходах

Повсеместно ведутся поиски различных способов защиты от коронавируса. Так, в Клайпеде сейчас проводятся испытания бесконтактных кнопок на пешеходных переходах.

Достаточно поднести руку к датчику, как светофор отреагирует и переключит свет. Новые бесконтактные переключатели муниципалитету Клайпеды были подарены, но самоуправление рассматривает возможность закупить больше таких переключателей.

Эпидемиологи, в свою очередь, не видят в этом необходимости. Дело в том, что вирус не выживает на открытом воздухе, особенно зимой, и шанс заразиться через кнопки светофора — ничтожен.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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