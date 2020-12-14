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Клайпеда испытывает новые переключатели на переходах

Автор RUSRADIO LT 6

Повсеместно ведутся поиски различных способов защиты от коронавируса. Так, в Клайпеде сейчас проводятся испытания бесконтактных кнопок на пешеходных переходах.

Достаточно поднести руку к датчику, как светофор отреагирует и переключит свет. Новые бесконтактные переключатели муниципалитету Клайпеды были подарены, но самоуправление рассматривает возможность закупить больше таких переключателей.

Эпидемиологи, в свою очередь, не видят в этом необходимости. Дело в том, что вирус не выживает на открытом воздухе, особенно зимой, и шанс заразиться через кнопки светофора — ничтожен.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.  

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