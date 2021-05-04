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Клайпеда начала вакцинацию жителей в возрасте 55+

Автор Евгений Русаков 17
Клайпеда начала вакцинацию жителей в возрасте 55+

Клайпеда вступила в новый этап вакцинации и начала прививать жителей в возрасте 55+.

Электронная система регистрации vakcinavimasklaipedoje.lt уже открыта. В ней отображены доступные типы вакцин, поэтому у жителей Клайпеды есть возможность выбирать из доступных вариантов. Система также продолжает регистрировать жителей Клайпеды из приоритетной возрастной группы 65+ и горожан с хроническими заболеваниями, желающих получить первую дозу вакцины.

Как и в случае со столичной страницей vakcina.vilnius.lt, клайпедчане могут зарегистрировать не только себя, но и своих родных, близких и соседей, у которых нет доступа к интернету.

Если возникнут какие-либо проблемы с регистрацией, можно позвонить в центр вакцинации по телефону 8-679 02775 или написать на vakcinacija@jspc.lt.

Напомним, что в настоящий момент в Клайпеде работают два центра вакцинации: ул. Галинё Пилимо, 3 (возле Клайпедского центра психического здоровья) и пр. Тайкос, 76 (Клайпедская городская поликлиника). На вакцинацию рекомендуется приходить за 10 минут до назначенного времени.

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