Клайпеда – о дорогах и парковках

В ближайшее время жителям Клайпеды вновь придется вооружиться терпением. С 15 марта возобновятся работы по реконструкции проспекта Балтийос.

Из-за реконструкции кольцевого перекрестка пр. Балтийос и Шилутес пл. движение вновь будет ограничено – одна сторона дороги от Шилутес пл. в сторону пр. Тайкос будет закрыта.

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Клайпедское самоуправление в ближайшее время может пересмотреть цены на парковку в городе. Сообщается, что они не менялись последние 10 лет.

Среди прочих озвучиваются следующие варианты:

с мая все зеленые прибрежные зоны (кроме Гируляйского шоссе и парковок на нем) – превратить в желтые зоны;

увеличить длительность действия платной парковки в красной зоне – с 8 утра до 22 часов (сейчас до 18);

расширить количество красных зон – вокруг парков и мест скопления людей;

с 1 января 2022 года – повысить тариф в красной зоне с 90 центов до 1,80 евро за час;

рассматривается также вариант уже с сентября этого года увеличить тариф во всех зонах парковки.

Сейчас предложения выносятся на обсуждение в комитетах, после чего и будет принято решение.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.