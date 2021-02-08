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Клайпеда – о дорогах и парковках

Автор RUSRADIO LT 24
Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

В ближайшее время жителям Клайпеды вновь придется вооружиться терпением. С 15 марта возобновятся работы по реконструкции проспекта Балтийос.

Из-за реконструкции кольцевого перекрестка пр. Балтийос и Шилутес пл. движение вновь будет ограничено – одна сторона дороги от Шилутес пл. в сторону пр. Тайкос будет закрыта.

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Клайпедское самоуправление в ближайшее время может пересмотреть цены на парковку в городе. Сообщается, что они не менялись последние 10 лет. 

Среди прочих озвучиваются следующие варианты:

  • с мая все зеленые прибрежные зоны (кроме Гируляйского шоссе и парковок на нем) – превратить в желтые зоны; 
  • увеличить длительность действия платной парковки в красной зоне – с 8 утра до 22 часов (сейчас до 18); 
  • расширить количество красных зон – вокруг парков и мест скопления людей; 
  • с 1 января 2022 года – повысить тариф в красной зоне с 90 центов до 1,80 евро за час; 
  • рассматривается также вариант уже с сентября этого года увеличить тариф во всех зонах парковки.

Сейчас предложения выносятся на обсуждение в комитетах, после чего и будет принято решение.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.
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